Luego que diera la vuelta al mundo la noticia de que fue el notario judío Arnold van den Bergh quien delató la ubicación del escondite de Ana Frank y su familia -lo que derivo en la deportación y muerte en un campo de concentración de la niña y sus familiares-, la editorial neerlandesa que tenía previsto publicar un libro centrado en esa hipótesis decidió suspender la publicación y se disculpó por avalar esta versión.

Ambo Anthos, tal el nombre de la editorial, decidió cancelar por el momento la reimpresión en lengua neerlandesa del libro, titulado "¿Quién traicionó a Ana Frank?", en el que la investigadora canadiense Rosemary Sullivan señala a un notario judío, Van den Bergh, como el posible delator de la autora del diario más famoso del Holocausto y asume que debería haber adoptado una visión "más critica" al señalar a "un judío como traidor de una familia judía".

La hipótesis de la autora se basa en la investigación de un equipo compuesto por una veintena de historiadores, criminólogos y el exagente del FBI Vince Pankoke, que llegó a calcular con precisión la probabilidad de traición de Van den Bergh, con un "85% de certeza de su culpabilidad". La presunción es que el escribano habría revelado la dirección de la extensión trasera del edificio donde se escondían Ana Frank y su familia en Ámsterdam, en lo que habría sido un trato con los nazis a cambio de garantizar la seguridad de su propia familia.

Con el correr de los días, varios historiadores de Países Bajos han señalado la falta de pruebas fiables para sostener que el notario traicionó al grupo familiar de la niña y consideran que se han tomado como ciertos hechos que no han sido confirmados de forma satisfactoria. El historiador neerlandés Bart Wallet describió la teoría "inestable como un castillo de naipes" y su colega Bart van der Boom se refirió a la publicación como "tonterías difamatorias".

MIRÁ TAMBIÉN Subastan una obra del pintor Franz Marc que fue expoliada por los nazis y restituida a sus dueños

Por su parte, el investigador neerlandés David Barnouw, que ha trabajado en varias teorías sobre la captura de Ana Frank desde principios de este siglo, declaró a la emisora neerlandesa que los resultados del informe eran "pura especulación escondida detrás de datos supuestamente medibles con precisión". También habían surgido críticas por errores históricos e inexactitudes, así como por evidencia incompleta e inverosímil.

Ahora, en una carta difundida a los medios neerlandeses la editorial manifiesta que lamenta mucho "que el contenido (…) haya causado tal reacción". "Pedimos disculpas sinceramente a cualquiera que se sienta ofendido por el libro", añade.

Click to enlarge A fallback.

"Somos conscientes de que la publicación internacional ha sido rebatida por argumentos que nos tiran por el suelo y que aquí hubiera sido posible una postura más crítica. Estamos esperando las respuestas del equipo de investigación a las preguntas planteadas por la editorial y posponemos la decisión de reimprimir por el momento", dice la misiva.

El libro iba a ser publicado simultáneamente en inglés ("The Betrayal of Anne Frank") y en neerlandés el 18 de enero, a cargo de la editorial estadounidense HarperCollins, pero el resto de los editores todavía no se ha pronunciado.

MIRÁ TAMBIÉN Once nuevas donaciones amplían la colección del Malba

En agosto de 1944, los nazis dieron con el escondite de la familia Frank y la deportaron a un campo de concentración. Las hermanas Ana y Margot murieron en Bergen-Belsen. Ana tenía 15 años. De los Frank solo sobrevivió el padre.

El nombre de Van den Bergh apareció en una nota anónima remitida a Otto al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Aún se desconoce quién la redactó y el original no se pudo encontrar, pero el investigador halló en el archivo del hijo del policía que siguió el rastro de esa información una copia hecha a máquina por el hombre. Esa es la prueba citada en el libro. (Télam)