Para Sonia Budassi, cuya obra se extiende tanto en el territorio del periodismo como en el de la narrativa, "tanto la ficción como la no ficción están atravesadas por las mismas preocupaciones que tienen que ver con el cuidado del lenguaje y las maneras de decir".

Budassi es autora de los libros de narrativa “Acto de fe”, “Periodismo” y “Los domingos son para dormir”, y de no ficción “Mujeres de Dios”, “Apache. En busca de Carlos Tevez” y “La frontera imposible- Israel Palestina”. Quizás por eso asegura que su literatura comparte herramientas y preocupaciones con su labor periodística.

-T.: ¿Qué le aporta a tu escritura de ficción el hecho de que seas periodista para transitar otro género que es la ficción?

-Sonia Budassi: Creo que tanto la ficción como la no ficción están atravesadas por las mismas preocupaciones que tienen que ver con el cuidado del lenguaje y las maneras de decir. En ese sentido hay una falsa dicotomía entre ambas que señala María Sonia Cristoff. Incluso María Moreno que hizo el prólogo de mi primer libro de no ficción “Mujeres de Dios” me aconsejó que no deslindase la crítica cultural, que es uno de los géneros de la no ficción que habitualmente transito. Me propuso que me animase a mezclar y, noto que me siento cómoda con los géneros híbridos. Algunos de mis cuentos son un poco ensayísticos. Me interesa mucho ese cruce. Además hace muchos años que me dedico al periodismo cultural y eso me permite leer mucho y estar vinculada con lo que se está produciendo.

-T.: Sos docente de periodismo narrativo y de escritura creativa, ¿creés que se puede enseñar a escribir?

-S.B.: Creo que hay cuestiones técnicas que se pueden aprender y, por qué pensar que se puede aprender ingeniería y no escritura. Después cada uno le dará su impronta. Es como en las artes plásticas: se puede aprender a manejar las acuarelas. También se puede darle al alumno herramientas para que sea consciente del uso de la palabra. Ahora, así como saber manejar las acuarelas no te convierte en un buen artista contemporáneo, tener cierto dominio de la retórica del sentido, no te convierte en buena escritora.

-T.: Algunos de tus personajes tienen antepasados rusos, otros han vivido en el Sur de la provincia de Buenos Aires, ¿cuánto hay de autobiográfico en tu literatura?

-S.B.: Yo creo que la literatura es una herramienta de conocimiento y uno va plasmando sus preocupaciones. Yo que vengo del mundo del periodismo tenía muchas preguntas sobre el poder, y sobre las relaciones laborales. En esas preocupaciones está lo autobiográfico. Pero también hay escenarios como esos campos. Yo me crié en el campo trabajando y esos escenarios se me aparecen.

También la cuestión nostálgica que tengo con la cultura rusa. Entonces, en mis textos se van colando esas preocupaciones, aunque no sean meramente referenciales, sino detalles que uno va reinventando. (Télam)