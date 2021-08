(Por Carlos Aletto) La popularidad de la figura de Jorge Luis Borges (1899-1986) sigue hoy tan vigente como cuando el escritor aparecía en las portadas de las revistas de espectáculos o en películas que buscaban difundir su obra, una propuesta que puede ser solo una utopía o un arduo camino, tal como plantean algunos participantes de #BorgesPalooza y el Festival Borges, dos eventos que por estos días lo revisitan, con una mirada sincronizada a los nuevos tiempos.

"La tarea no consiste en acercar a Borges a la gente, sino en acercar la gente a Borges, sería una especie de millones para Borges, invirtiendo la propuesta del documental del 78", explica en diálogo con Télam el escritor Carlos Gamerro, aludiendo al emblemático documental de Ricardo Wullicher, "Borges para millones", que proponía acercar al autor de "Las ruinas circulares" a "todos los argentinos".

Una faena acompañada, en paralelo, por el imaginario de un paradójico Borges popular y mediático, surgido de grandes semanarios y programas televisivos como el del capocómico Alberto Olmedo, capaz de convertir "el ser un escritor no nacionalista en emblema de la argentinidad", .agrega la investigadora Sylvia Saítta.

En "No toca Botón", programa de altísimo rating de la década del 80, Olmedo usaba el apellido Borges durante el proverbial sketch que compartía Javier Portales, quien hacía de Álvarez. Mientras que Mario Sapag tuvo entre sus latiguillo la frase "perdonen mi ignorancia", que aludía al escritor de "Funes el memorioso", en los sketches de "Operación ja ja", que cada semana transmitía Canal 13, hasta que el programa fue censurado, en julio de 1981, por la dictadura.

Sus libros nunca alcanzaron esa popularidad y la idea de que los eventos transmitidos por redes sociales y plataformas digitales lleven a sus textos en esa dirección o puedan facilitar su lectura "es más una expresión de deseo que una posibilidad real", dice la poeta María Negroni.

"No se puede simplificar el pensamiento o la literatura de Borges -indica Gamerro-, en todo caso, lo que se puede hacer, con una buena propuesta didáctica para quienes no conozcan su obra y se sientan intimidados por ella, es sugerirles por dónde empezar" y ese camino no sería por "Ficciones" ni por "El Aleph", dos de sus cuentos más icónicos.

El escritor y crítico propone iniciar ese recorrido por "El informe de Brodie", "El libro de arena" o incluso por "Historia universal de la infamia", libros que "permiten ir entrando en su manera de escribir, de pensar, en sus motivos y en sus temas".

El autor Federico Jeanmaire conoció a Borges por "Ficciones". Tenía 14 años y se lo había recomendado una profesora de literatura de Baradero, su ciudad natal.

"Yo digo que lo disfruté pero creo que no entendí nada. Es una lectura que, si no estás preparado, hay que experimentarla como si fuese poesía. Tiene una prosa maravillosa y una escritura tan exacta que es una buena experiencia siempre. Pero si querés entender ya es otro trabajo", sintetiza el ganador de los premios Emecé y Clarín.

"Cuando lo leí en mi adolescencia estaba muy contento porque había encontrado algo muy complicado y ese fue uno de los grandes disfrutes", concluye.

En ese sentido, dice Gamerro que hoy los lectores no quieren la dificultad y que por eso "hay que hacérselas fácil". Su propuesta es "reemplazar la palabra dificultad (un poco antipática) por la palabra desafío".

"Quien gusta de la buena literatura -asevera- va naturalmente buscando autores más ricos, complejos o difíciles. Así como quien le gusta subir montañas no empieza por el Aconcagua, sino que va entrenándose en cerros y montañas de diversa altura. Con la literatura puede pasar algo parecido".

""Borges enseña a pensar en español. Leerlo es como que te instalen un software nuevo en el cerebro -resume citando al escritor uruguayo Amir Hamed y al estadounidense William Gibson-., nos vuelve personas que piensan más y mejor, nuestra mente se desarrolla".

"Somos nosotros los que tenemos que ponernos a su altura, en todo caso intentar hacerlo y no simplificar o nivelarlo, porque lo empobrecemos a él y nos empobrecemos nosotros", sentencia.

Saítta, en tanto, estudia la presencia de Borges en los medios masivos. Ella parte de la hipótesis de que el autor de "Tlön Uqbar Orbis Tertius" hizo de la prensa y las publicaciones periódicas el primer ámbito de circulación de su literatura. Ahí encontró uno de los principales escenarios para la constitución de su "figura de escritor y de lector" y una manera de "ganarse la vida".

"Hasta su muerte Borges publicó poemas, cuentos, reseñas y ensayos en diarios masivos y publicaciones periódicas. Fue entrevistado por la prensa escrita, la radio y la televisión. Dirigió revistas y suplementos culturales; fue jurado de concursos promovidos por diarios, editoriales y revistas comerciales. Escribió guiones de cine, posó para los fotógrafos, firmó autógrafos y participó en Ferias del libro y eventos públicos", enumera la catedrática.

Ya en los años 20, recuerda Saítta, "colaboró en revistas de vanguardia e integró la redacción del suplemento cultural del diario La Prensa, su primer trabajo remunerado vinculado a la literatura. En la década del 30 dirigió el suplemento cultural del diario Crítica, las revistas Destiempo y Los anales de Buenos Aires y escribió programáticamente en Sur".

A partir de 1955, mientras dirigía la Biblioteca Nacional, escribía en numerosas publicaciones y publicaba poemas y ensayos en La Nación. "En ese momento irrumpe el Borges popular y mediático. La presencia del cuentista y poeta en diarios y revistas de actualidad fue una constante -dice Saítta-, que haya sido Crítica el diario en el que Borges publicó su primera autobiografía, en diciembre de 1926, no hace sino subrayar el carácter mediático de su figura desde el comienzo".

Para Negroni, en tanto, "Borges es uno de esos artistas a los que se refería Duchamp cuando hablaba de retrasos", aludiendo a que se adelantaban demasiado a su época y por eso tenían que esperar varias generaciones para captar su mensaje.

"Todavía nos falta mucho como sociedad para apreciar la abrumadora belleza de su escritura y la riqueza de su pensamiento", concluye la escritora y docente que en el Festival Borges hablará sobre la literatura medieval escandinava y las sagas islandesas presentes en la obra de Borges. (Télam)