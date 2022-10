Franco "Bifo" Berardi fue uno de los invitados más destacados del ciclo Proyecto Ballena del Centro Cultural Kirchner, donde participó vía streaming en la última jornada y se refirió al proceso que vive su país con la reciente elección de la candidata de ultra derecha Giorgia Meloni: "El fascismo en Italia es el rechazo de un proceso inevitable. Es la voluntad de salvar la reproducción de niños blancos para evitar que los africanos puedan vivir en nuestro territorio", sostuvo.

"La deserción, la depresión, el devenir nada, la extinción, el colapso ¿es posible traerlo como una meditación sobre la vida o primero tiene que ser el aprendizaje de una manera del fin de un período, de una manera de vivir, el fin de unas economías, de formas políticas?", le preguntó Diego Sztulwark. Y Bifo respondió: "La raza blanca no existe pero la mitología de una raza blanca si existe, de una cultura superior porque tiene una voluntad que le permite realizar un crecimiento infinito. Esta ideología, esta mitología de la expansión infinita, es absolutamente esencial para la existencia del dominio de la cultura blanca. Las culturas del Norte del mundo que se identifican a sí mismas como supremacía blanca, están envejeciendo, están muriendo", evaluó.

El italiano encuadró esta muerte en un fenómeno en alza y es la pérdida de la fertilidad masculina, que según un estudio al que citó se relaciona con la difusión de microplásticos en la cadena alimenticia. "Y esto produce una caída dramática en la sexualidad y en la fertilidad. El efecto es que quienes han sido más expuestos a los microplásticos hoy están envejeciendo y por eso el envejecimiento de los europeos es un tema político mayor".

Así lo ejemplificó con el programa político de Giorgia Meloni, flamante líder del partido más votado de su país en las últimas elecciones, en cuyo primer punto clave colocó, "el relanzamiento de la población italiana. ¿Qué hace Meloni para favorecer la fertilidad masculina? Promete mucho dinero a las mujeres si producen tres hijos. Pero eso es tan imposible para la vida actual y con la baja de la fertilidad y la baja del deseo sexual. Yo no creo que acontecerá porque la raza blanca tiene que afrontar una sola cosa: su muerte, su exclusión. La muerte de una gran parte dominadora es inevitable, pertenece a un proceso de tipo biológico, cultural y psíquico".

"El fascismo en Italia es el rechazo de un proceso inevitable. Es la voluntad de salvar la reproducción de niños blancos para evitar que los africanos puedan vivir en nuestro territorio. Es una locura completa pero es el fundamento psicótico de un sentimiento neoreaccionario que se funda sobre el deseo de no ver la extinción inevitable", consideró .

En ese proceso que Bifo diagnostica, propone entonces: "Tenemos que pensar la muerte, pensar la extinción, como una perspectiva que no es sólo inevitable sino que es enriquecedora. El envejecimiento no es sólo el fracaso, no es sólo la impotencia, es también la invención de nuevas formas de relación con el cuerpo, con el medioambiente, con la realidad, con los otros, con el pensamiento, la imaginación. El sentido más rico del envejecimiento es el proceso de devenir nada, es la relación con la muerte. Porque sólo si miramos la muerte a los ojos podemos vivir la vida como una vida feliz, gracias al envejecimiento y gracias a la muerte", sostuvo. (Télam)