Con un variado lote de obras de artistas contemporáneos se realizó el martes por la noche en Nueva York la primera subasta presencial desde el comienzo de la pandemia, que obtuvo una venta de 200 millones de dólares con obras de Basquiat, Banksy y el arte digital de Beeple, entre otros, en la reconocida casa de subastas Christie's.

Según refiere la agencia de noticias AFP, se trata de una señal de la vitalidad del mercado del arte contemporáneo, con los 40 lotes vendidos en la sesión "Siglo XXI" de la sala de subastas de Christie's en el Rockefeller Center, con presencia de público, algo que no ocurría desde marzo de 2020.

El total de las ventas sumaron 219 millones de dólares, con postores registrados de 27 países, según Christie's.

El formato híbrido de la subasta, presencial y a distancia, intensificó por momentos las ofertas, realizadas en tiempo real con Londres y Hong Kong, así como por internet.

Entre las obras más esperadas estaban "La culpa de los dientes de oro" del afroamericano Jean-Michel Basquiat (1960-1988), una pintura 1982 realizada en Módena, Italia, subastada en 37 millones de dólares a precio de martillo, llegando a los 40 millones con impuestos incluidos sobre un estimado entre 40 y 80 millones de dólares.

La pintura de grandes dimensiones había sido subastada en 1998 en menos de 400.000 dólares.

"La pieza representa al Barón Samedi, un espíritu del vudú haitiano (...) creada en el momento álgido de la carrera del artista´, según la casa de subastas citada por la agencia.

La otra obra del neoyorquino Basquiat subastada fue "Flash in Naples" (1983), vendida por más de 19,8 millones de dólares, superando su estimación máxima (entre 14 y 18 millones de dólares).

Basquiat es considerado uno de los artistas más audaces y brillantes surgidos de la escena neoyorquina de los años ochenta, que fusionó el grafiti, la estética callejera y la pintura abstracta.

Por otro lado, la pintura "Swamped" (1990) del escocés Peter Doig fue vendida por más de 39,8 millones de dólares, representó un récord para el artista.

También se subastaron dos obras de Banksy, el artista urbano oriundo de Bristol (Gran Bretaña) nacido en 1974: "Sunflowers from Petrol Station" y "Monkey Detonator", que obtuvieron 14,5 y 2,19 millones de dólares respectivamente, que se mantuvieron dentro del rango estimado..

Sin embargo una de las más interesantes de la velada fue la venta de "Human one" (2021), del artista digital norteamericano Beeple, como la primera obra híbrida física y digital del artista, que alcanzó una oferta de 25 millones de dólares desde Suiza siendo su valor final de 28,9 millones de dólares con impuestos incluidos. Esta cifra superó las expectativas que tenía la casa de subastas sobre una base de 10 y 12 millones, tal lo referido durante la propia subasta.

Mike Winkelmann, el nombre real de Beeple, es poseedor del récord de venta de un NFT (token no fungible) cuando a principios de año se subastó la obra digital "Everydays: the first 5000 days" por 69,3 millones de dólares, lo que constituyó todo un hito para el arte digital en el mercado. Esta venta situó a Beeple como el tercer artista vivo más valioso (para el mercado), por detrás de David Hockney y Jeff Koons, según el medio estadounidense Forbes.

La video escultura cinética creada este año, está compuesta por cuatro pantallas Led con resolución 16k, construida de metal de aluminio pulido y marco de madera (de 220.1 x 121.9 x 121.9 cm), con un vídeo que se proyecta en continuado. La obra híbrida representa a un astronauta que camina por una geografía que va variando de modo aleatorio, y representa al primer ser humano nacido en el "metaverso" (que podrá ser modificada en modo remoto por el artista que la concibe como una obra en desarrollo). Se trata de una obra única, que tiene su correspondiente NFT.

El especialista en arte digital Noah Davis indica que esta obra remite a Damien Hirst con su escultura "The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living" (1991) con un tiburón preservado en un tanque y a "El hombre que camina" (1961) de Alberto Giacometti.

El martes, consigna AFP, diez artistas establecieron nuevos récords de pujas en la subasta. (Télam)