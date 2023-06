Elizabeth Gilbert, la escritora estadounidense del éxito de ventas "Comer, rezar, amar", también llevado a la pantalla grande con la actriz Julia Roberts, suspendió el lanzamiento previsto de su nueva novela, "El bosque nevado", luego de recibir numerosas críticas de parte del público lector ucraniano por haberla ambientado en Rusia, país que se encuentra en conflicto con Ucrania desde febrero del 2022.

"Recibí una enorme cantidad de respuestas y reacciones de mis lectores ucranianos que expresaron su rabia, su pesar, su decepción y dolor por haber elegido lanzar justo ahora un libro que está ambientado en Rusia", detalló hoy la escritora best seller en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Gilbert consolidó su carreara con "Comer, rezar, amar", una historia de una escritora que inicia un viaje de autodescubrimiento luego de divorciarse. En 2010, el director estadounidense Ryan Murphy llevó la trama al cine con Julia Roberts y Javer Bardem como protagonistas. Desde entonces, su público lector se amplió masivamente.

La semana pasada, la escritora anunció que "The Snow Forest" ("El bosque nevado" en español), una novela ambientada en la Rusia soviética de los años 1930 que sigue la historia de una familia que decide rebelarse ante el gobierno, sería publicada a comienzos del año próximo. Frente a una avalancha de criticas por parte del público lector ucraniano, decidió dar marcha atrás sin pautar una nueva fecha de publicación.

MIRÁ TAMBIÉN El músico Bob Dylan vende en una galería sus obras de arte exhibidas recientemente

"Escuché y leí estos mensajes, y los respeto. En consecuencia, he cambiado de decisión y estoy retirando el libro del calendario de publicación", indicó en el video y remarcó que "no es el momento correcto" para el lanzamiento de la novela. Y agregó: "No quiero añadir más dolor a personas que sufrieron y continúan sufriendo daño grave y extremo".

El anuncio de la publicación desencadenó una catarata de comentarios en Goodreads, la red social de Amazon donde usuarios comparten reseñas de libros. "Mientras los ucranianos mueren por el terrorismo ruso, escritores famosos escriben libros sobre ellos e idealizan a estos bastardos", escribió una de los cientos de personas que dejaron reseñas con apenas una estrella. "¿Escribes sobre Rusia e idealizas a este país que está cometiendo un genocidio y un ecocidio en Ucrania? ¡Qué vergüenza! ¡Estoy decepcionado de ti!", cuestionó otro lector.

En los comentarios del video publicado por la autora, algunos usuarios celebraron la decisión y se mostraron agradecidos. "Te honro por hacer una elección que se siente profundamente alineada con tus valores" y "No debe haber sido una decisión fácil, sino una llena de integridad y compasión", fueron algunos de los comentarios.

La decisión de posponer la publicación se suma a otras posturas que se toman frente al conflicto bélico en el ámbito cultural. La Opera Metropolitana de Nueva York, por ejemplo, se distanció de la estrella rusa Anna Netrebko por su apoyo previo al presidente Vladimir Putin. También en el deporte atletas rusos y bielorrusos fueron prohibidos de participar en varios eventos deportivos bajo sus respectivas banderas. (Télam)