Obras de los artistas argentinos Guido Yannitto, Agustina Woodgate y Mercedes Azpilicueta en las que mapean, a través de diversos soportes, novedosos trazados cartográficos, ajenos a las fronteras y límites tal como los conocemos, formarán parte de una nueva edición de la Bienal Mediacity de Seúl (SMB12) que se realizará del 21 de septiembre al 19 de noviembre bajo el lema "This too, is a map".

Mientras la capital surcoreana -y su creciente industria cultural- apunta a convertirse en uno de los centros destacados del arte en Oriente, la 12 edición de la Bienal se abrirá al público en el Museo de Arte de Seúl y en otras sedes de la ciudad con obras de artistas provenientes de todo el mundo, entre los que destaca la creciente presencia del Sur Global, esa definición que le disputa cada vez más espacio al hegemónico norte mundial.

En esta edición, donde la presencia argentina será destacada, el encuentro buscará imaginar la estética global de lo no territorial -desde desplazamientos y sustituciones físicas y culturales, pasando por infraestructuras y medios "invisibles", hasta solidaridades cosituadas-, un proyecto centrado en conceptos alternativos de mediación y relación a través de diásporas y ecologías sociales que viven fuera de las fronteras.

"La idea surgió de una larga investigación sobre artistas, principalmente del sur y del 'Sur Global', que han creado arte y medios a partir de mapas como formas de resistencia. Hay muchos 'antimapas', mapas mutilados, redibujados y abstraídos, sobre todo de artistas sudamericanos como Horacio Zabala, Joaquín Torres-García, Anna Bella Geiger y Juan Downey, y esta tradición ha continuado con artistas contemporáneos como Agustina Woodgate y Mercedes Azpilicueta", explicó a Télam la directora artística de la bienal, Rachael Rakes quien trabajó con la argentina Sofía Dourron como curadora asociada.

"Al pensar en los antimapas -continuó Rakes-, tenía sentido empezar a pensar en cuáles son las formas alternativas de comunicar las relaciones geográficas y sociales que no se basan en lo territorial. En este proyecto queríamos reflexionar sobre cómo los desplazamientos masivos y las crisis y extracciones ecológicas han puesto patas arriba el protagonismo realista de las fronteras. Aun entendiendo que el Estado-nación es algo muy real y un problema para muchos, queríamos plantear que el mundo futuro no respetará estas fronteras, como no lo hacen las rocas ni los ríos, ni las amistades, ni las solidaridades".

En este sentido, la bienal presentará obras, proyectos y programas de artistas de todo el mundo, algunos de los cuales exponen en Seúl por primera vez, y muchos con nuevos encargos abocados a investigar sistemas impuestos o creados fuera de las fronteras nacionales, incluidas las solidaridades transnacionales, los compromisos "subterráneos", la cartografía codificada de datos e infraestructuras, así como los de la comunicación artística y política, entre otros tópicos.

La brasileña Anna Maria Maiolino (de quien recientemente el Malba presentó su exposición "Schhhiii…"), el artista y cineasta chino Bo Wang, la videoartista coreana Chan Sook Choi, la holandesa Femke Herregraven, el sudafricano Francois Knoetze, el singapurense Fyerool Darma, Sanou Oumar de Burkina Faso, la japonesa Shen Xin y la peruana Ximena Garrido-Lecca son algunos de los nombres que estarán presentes en la bienal, una iniciativa del Gobierno Metropolitano de Seúl, que se realiza desde el año 2000.

El lema, "Esto también es un mapa", funcionó, según explicó Dourron a esta agencia, como "punto de partida para pensar los desplazamientos, humanos y no humanos, que exceden las nociones de lo territorial, de las fronteras físicas y de los límites de los Estados nación. La bienal mira a los movimientos migratorios y diaspóricos, pero también extraccionistas, materiales y culturales que dan cuenta de formas de vida y ecologías sociales que existen por fuera de las fronteras y que no pueden ser contenidas por la racionalidad cartográfica".

"En esencia -resumió Dourron-, el proyecto se opone al sentido de claridad racional que ofrece el mapa cartográfico y mira a la necesidad de producir abstracciones y lenguajes opacos, deliberadamente oscurecidos, para dar cuenta de la arbitrariedad del mapa del mundo como totalidad y de los límites impuestos por las fronteras sobre las posibilidades de la imaginación política a lo largo del planeta".

De este modo, en la bienal de Seúl tendrán lugar las creaciones de tres argentinos, Agustina Woodgate, Mercedes Azpilicueta y Guido Yannitto, quienes van a mostrar una combinación de obras existentes y trabajos nuevos, que se conectan con los temas propuestos por la bienal. Agustina Woodgate, por caso, retoma un trabajo de 2012, "The Time Atlas of the World", la primera obra en la que la artista lija los contenidos de un mapa, en este caso un atlas entero, y convierte sus imágenes cartográficas en abstracciones silenciosas y vacías de información.

En tanto, Mercedes Azpilicueta expondrá su obra "The Lieutenant-Nun is Passing: An Autobiography of Katalina, Antonio, Alonso and more", de 2021, un gran pieza textil que recorre la vida de Catalina de Euraso y mapea sus movimientos en el espacio, del País Vasco a América Latina, como también sus transformaciones identitarias.

"También -contó la curadora argentina- de Azpilicueta incluiremos una nueva obra, comisionada especialmente para la bienal, en la cual la artista explora la diáspora coreana en Argentina a través de una series de esculturas textiles que usan como materia prima prendas producidas por familias coreanas en Buenos Aires, y una performance creada a partir de una serie de testimonios de mujeres cuya vida ha transcurrido entre la República de Corea y Buenos Aires".

Finalmente, la muestra incluye tres piezas textiles de Guido Yannitto de la serie "Gramática del agua", en la que el artista traza paisajes acuáticos y mapas hídricos de Salta en colaboración con tres tejedores locales. Se trata de obras que oscilan entre la representación cartográfica, la imaginación individual y las distorsiones digitales. Las piezas contienen así los intercambios de mitos locales, como la historia del Yuchán que contenía todas las aguas y peces de la tierra y que fue el origen de todos los ríos de la región, como también las conversaciones comunales en torno a los conflictos territoriales.

La Bienal Mediacity de Seúl (SMB12) se realizará del 21 de septiembre al 19 de noviembre en el Museo de Arte de Seúl y otras sedes, bajo el lema "This too, is a map", y antes de la inauguración, se presentarán algunos proyectos seleccionados como parte de la Semana del Arte de Seúl, en coincidencia con las ferias de arte Kiaf y Frieze Seoul, a partir del 6 de septiembre próximo. (Télam)