Un artista danés que se hizo conocido por presentar dos lienzos en blanco como "contraprestación" por los 83.000 dólares que había recibido de parte de un museo para crear una obra, deberá devolver a la institución la suma que se le prestó menos sus honorarios y los costos de instalación de las "piezas" presentadas, según falló hoy un tribunal de Dinamarca.

El tribunal de Copenhague ordenó hoy a Jens Haaning, de 58 años, devolver al Museo Kunsten de Aalborg -en el oeste de Dinamarca- el monto de 492.549 coronas (66.000 euros o en su defecto 70.480 dólares), equivalente a la suma que la institución le prestó para generar la obra en cuestión, que terminó muy lejos de las expectativas del espacio, ya que el creador se limitó a entregar dos bastidores vacíos y presentarlos con el título de "Toma el dinero y vete".

"El trabajo es que tomé su dinero -se defendió Haaring-. Invito a otras personas con condiciones de trabajo tan miserables como las mías a que hagan lo mismo. Si tienen un trabajo de mierda, no les dan dinero y les piden que usen el suyo para trabajar, que lo cojan de la caja y se larguen", afirmó entonces.

El artista pretendía protestar así contra las condiciones de trabajo, pero el museo, que finalmente incluyó los lienzos en la exposición, consideró que había violado el acuerdo y le dio de plazo hasta el último día de la muestra para devolver el dinero hasta que la muestra se cerró en enero de 2022 antes de recurrir a los tribunales.

Ahora, la Justicia danesa le acaba de dar la razón al museo aludiendo a que en el contrato firmado entre las partes se establecía que la cifra debía ser devuelta al finalizar la exhibición y que para que hubiese un cambio en las condiciones habría sido necesario el consentimiento escrito de ambas.

"El artista está por tanto, según el acuerdo contraído, obligado a devolver esa cantidad que le fue suministrada", señala la sentencia, que puede ser recurrida a segunda instancia.

Haaning, que también tendrá que asumir las costas del juicio, deberá devolver una cantidad inferior, ya que se le descontarán 40.000 coronas danesas (5.363 euros) en concepto de honorarios del artista y retribuciones por la exhibición de los lienzos.

El tribunal rechazó en cambio su demanda al museo por violar su derecho intelectual sobre la obra.

Haaning sostenía que solo recrear las obras le habría costado 25.000 coronas (más de 3.000 euros) de su bolsillo y que de ahí le vino la idea de enviar los lienzos en blanco.

Los curadores del Museo Kunsten de Aalborg habían reconocido la originalidad de la obra, pero quieren de vuelta el dinero otorgado. "Quiero reconocerle a Jens el derecho absoluto de que se ha creado una obra, que tiene relación con la exposición en marcha. Pero ese no es el acuerdo que teníamos. Jens no debería tener el dinero, porque no es parte del acuerdo", explicó a la televisión pública danesa Lasse Andersson, director de la institución.

“Damos este paso porque tenemos una responsabilidad con los fondos privados que apoyan económicamente esta muestra y con los visitantes”, indicó el funcionario.

(Télam)