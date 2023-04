De escribir en la plataforma digital de lectura y escritura de libros Wattpad a ser publicada por el grupo editorial Penguin Random House, la autora venezolana Ariana Godoy, cuya novela "A través de mi ventana" fue adaptada en formato audiovisual en Netflix, agotó rápidamente entradas de la sala José Hernández, la más grande de la Feria Internacional del Libro, para la presentación de su nueva obra sobre vampiros y romance.

Radicada en Estados Unidos hace 7 años, Godoy (1990) cuenta a Télam que empezó escribiendo en "cuadernitos" y cuando pasó a Wattpad tenía 19 años, por eso su usuario era "Cold Lady Nineteen". "Todos teníamos esos usuarios que nos dan un poquito de vergüenza ahorita", confiesa y explica que "cold" hace referencia a los vampiros por su sangre fría. En 2010 publicó su primera novela y al cabo de doce años cuenta con el apoyo de más de dos millones de lectores.

Su trilogía "Hermanos Hidalgo", compuesta por "A través de mi ventana", "A través de ti" y "A través de la lluvia" y las novelas "Heist. Cazar o ser cazado" y "Fleur. Mi desesperada decisión" fueron publicados por la editorial Penguin Random House. Luego de visitar la Feria Internacional del Libro de Bogotá en Colombia, la autora aterrizó en la de Buenos Aires donde conoció por primera vez a su público lector argentino y presentó "La revelación", el primer libro de la saga "Almas perdidas" sobre un universo tenebroso donde los vampiros son protagonistas.

El interés por estas criaturas se remonta a cuando leyó "Crónicas vampíricas" de Anne Rice: "la amo, que en paz descanse", dice y también recuerda la saga "Crepúsculo" de Stephanie Meyer. "El contraste entre las crisis existencias de 'Crónicas vampíricas' de Anne Rice y 'Crepúsculo' que se lee más rápido y es más relajado, me llevó a pensar que quería escribir de vampiros. Me convocan más las crisis, me interesan las criaturas que pueden decidir quién vive y quién muere y también qué se hace con tener que vivir para siempre", reflexiona Godoy.

-Télam: En la dedicatoria, haces referencia a la impresión del libro "en papel" ¿Qué significó para vos este pasaje?

- Ariana Godoy: Está dedicado a mi esposo. Es fan número uno de esa trilogía. Entonces se lo dediqué en papel, para que lo disfrute. Está más relacionado al libro como un objeto que regalo.

-T:¿Esperabas una recepción tan masiva de tus libros?

-A.G: El que diga eso, miente. Uno nunca se lo espera. Sobre todo los escritores que somos tan introvertidos, escribiendo en nuestra casita y que después salimos al mundo. Cuando veía que crecían los números en Wattpad, no lo podía creer. Decía "Dios mío, ¿Qué está pasando?". Me tomó bastante tiempo asimilarlo.

-T: ¿Cuál creés que son los elementos narrativos de tus novelas que convocan tanto?

-A.G: Creo personajes que los lectores se puedan identificar. A Raquel, el personaje de 'A través de mi ventana', le pasan muchas cosas vergonzosas. Muchos han estado en esa posición que tienen un "crush" con alguien súper intenso, que rayan lo no sano a veces. Todos hemos tenido ese momento juvenil de ¡Ay, me gusta tanto! O no ser correspondido. Mi gol siempre es hacer personajes que la gente pueda resonar con ellos.

-T: Recientemente se puso en discusión el amor no sano o tóxico. ¿Afectó eso en tu escritura?

-A.G: Estamos creciendo mucho como sociedad y somos capaces de ver muchas conductas que antes no veíamos. Me parece importante reflejar todos los tipos de relaciones. Tengo relaciones muy sanas y otras para nada sanas en mis libros. Pero es importante que pueda mostrar ambas para que el lector juvenil pueda diferenciar y ver donde están las "red flags" (banderas de alerta). Es importante saber que hay conductas que en el libro son lindas pero en la vida real jamás.

-T: ¿Cómo construiste el personaje de Morgan, la protagonista vampira?

-A.G: Morgan me encanta mucho porque lidia con muchas cosas y es muy impulsiva. Lo que más me gusta de ella es que a pesar de que ha pasado muchas cosas duras, ella se mantiene una persona de buen corazón a pesar de que tiene todas las excusas para ser villana o vengativa.

- T: Wattpad permite la interacción de escritores con sus lectores, ¿Cómo vivís el encuentro cara a cara?

- A.G: Es muy bonito. Me pasó en Colombia que me dijeran "yo soy usuario tal". Y abrazo, beso. Hay una persona real, no es un bot.

-T: Con el tiempo, cada vez gana más protagonismo la literatura juvenil. ¿A qué crees que se debe esto?

- A.G: Creo que Wattpad ha tenido mucho que ver con eso. Y la pandemia porque mucha gente encontró la aplicación en ese momento. Ese fenómeno fue creciendo en Wattpad durante el tiempo que estuvimos encerrados, ahí estuvo ese boom que después se trasladó en papel. Todavía queda el sobrante de todo eso, lo que queda de ese boom. Aparte que los lectores están creciendo y tienen más posibilidades de comprarse los libros. Varias personas que me empezaron a leer vivieron varios de procesos, tuvieron hijos, se casaron, antes de llegar a la firma de este libro. Es lindo ver eso. (Télam)