Kaspar van Leek y Niels van Swaemen de los Países Bajos fueron la dupla ganadora del primer premio del concurso al Mejor Mural del 2022 que se dio a votar al público entre 10 obras de arte urbano seleccionadas, mientras quedó segundo el argentino Martín Ron y en tercer puesto la española Lian, según lo publicado por la plataforma Street Art Cities, organizadores del certamen anual.

El Studio Giftig, donde giftig significa tóxico en neerlandés, de Kaspar van Leek y Niels van Swaemen, artistas especializados en pinturas y murales fotorrealistas a menudo con un toque surrealista como el que se lleva la copa este año, ganaron el máximo galardón con el mural ubicado en Tilburg (Países Bajos).

En 2007 este dúo comenzó su trabajo conjunto en un espacio abandonado, un depósito de sustancias tóxicas y productos químicos, donde guardaban pintura y latas de spray, y desde 2012 se dedicaron por completo a la realización de murales. En noviembre finalizaron la obra encargada por la CVB Ecologistics, empresa proveedora de materias primas recicladas para la industria, con una imagen que la representara.

Por otra parte, el mural del artista Martín Ron, "Travel Study", fue uno de los dos que pintó en la Universidad de Lomas de Zamora con motivo del cincuentenario de la alta casa de estudios. Lo hizo en agosto y fue uno de los nominados al prestigioso sitio Street Art Cities, quedando segundo.

El tercer puesto fue para "The hands of many" (Las manos de muchos) de la muralista Lian, conocida como Murales Lian, en Ondarroa (España). Se trata de un homenaje a las manos de las mujeres del lugar, a las tejedoras: dos manos que tejen una red con lanas de colores.

La elección del mejor mural pintado el año pasado se realizó por medio de una votación abierta al público durante enero de las diez que quedaron de esas cien obras iniciales provenientes de todas partes del mundo, resultado publicado en el sito https://streetartcities.com/best-of/2022, y las tres son hiperrealistas, figurativas y metafóricas.

La obra de Ron está situada en el ingreso de la Biblioteca Central de la Universidad, y retrata el espíritu y valores que comparten los estudiantes de las universidades del conurbano bonaerense, siendo en esta oportunidad la imagen de una estudiante que lee aprovechando el tiempo para repasar apuntes en un colectivo lleno.

"Celebrando el arte callejero más popular en todo el mundo, votado por la mayor comunidad de arte callejero del mundo", se leía en la web donde habían quedado seleccionados los 10 finalistas entre los que se encontraba Ron junto a artistas de España, Francia y Países Bajos. El argentino es considerado uno de los 10 mejores muralistas del mundo.

Entre los últimos trabajos está el gran mural de Diego Armando Maradona, el más grande del mundo: un retrato de medio cuerpo que se despliega sobre la medianera de un edificio de 12 pisos sobre la porteña avenida San Juan y su cruce con la calle Virrey Cevallos, en Buenos Aires.

Su carrera como muralista comenzó con los graffitis en las paredes de Caseros, provincia de Buenos Aires en la que pasó su infancia y donde tiene su estudio, y desde chico estudió pintura.

Su fama ha traspasado las fronteras de Argentina y ha sido invitado a intervenir más de 300 paredes en todo el mundo, de Inglaterra a Estados Unidos, de Rusia y Malasia. (Télam)