Las redes sociales se encendieron de elogios y festejos hacia la escritora francesa Annie Ernaux, flamante ganadora del Nobel de Literatura 2022, destacando que "al fin" se haya premiado a una figura conocida y reconocida globalmente, autora de exitosas obras como "El acontecimiento", incluso llevadas a la pantalla.

Desde el presidente Emmanuel Macron, pasando por escritoras legendarias como la mexicana Margo Glants, a influencers locales como la joven Agustina de Diego o reconocidas escritoras, sean Marina Mariasch en Argentina o la best seller Milena Busquets en España, hasta el destacado filósofo Didier Eribon, coterráneo de Ernau, el clamor es el mismo, finalmente se reconoce la labor de una escritora "ninguneada" por los círculos de aspiraciones literarias y leída por muchos, muchísimos alrededor del mundo, en muchas distintas lenguas.

"Nos gustan los nóbeles a las ninguneadas por confesionales, por contarlo todo y escribir la verdad sin inventar, jaja, por hacer literatura sin hacerse las que hacen Literatura, sin pose de escritor. Porque es el Nobel contradicho, la pija del nobel a Szymborska, Ernaux, Jelinek", tuiteó la poeta, traductora y periodista argentina Marina Mariasch.

Desde México y con muchos signos de exclamación, la escritora feminista Margo Glantz posteó un conciso "Nobel a Ernaux : bravo!!!!!!!!!!", y otra reconocida autora mexicana, Valeria Luiselli, sumó un contundente "Annie Ernaux!!! (How rare to not feel disappointed by the Nobel choice of the year)", qué extraño no sentirse decepcionado por la elección del Nobel del año.

La española Busquets, autora del best seller "También esto pasará", eligió Instagram para subir una foto en la que se ven, apilados, libros escritos por la homenajeada. "Oh, yeah!!!", escribió en la descripción de la imagen donde se ven títulos como "La ocupación", "Perderse", "Los armarios vacíos", "La mujer helada", "El lugar" y "Los años".

En esa publicación la joven poeta Elvira Sastre comentó "Qué felicidad!" y el escritor español Máximo Huerta sumó: "Así sí". "Muy merecido", celebró Jorge Carrión.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en tanto, se hizo eco de las felicitaciones con un tuit donde destacó que "Annie Ernaux escribe, desde hace 50 años, la novela de la memoria colectiva e íntima de nuestro país. Su voz es la de la libertad de las mujeres y de los olvidados del siglo".

Mientras que Jean-Luc Mélenchon, líder de izquierda, referente de los insumisos franceses y candidato presidencial apoyado por Ernaux en las últimas elecciones presidenciales, tuiteó: "Annie Ernaux, Nobel de literatura. Se llora de felicidad. Las letras francófonas hablan al mundo una lengua delicada que no es la del dinero".

También el filósofo e historiador cultural francés Didier Eribon celebró la nominación. "Sus libros, tan bellos y poderosos, dieron voz a las clases dominadas, a la emancipación de la mujer", expresó por Twitter. Además, confesó que durante mucho tiempo Ernaux fue para él "una referencia y una fuente de inspiración". "Bravo y gracias a ella!", escribió para cerrar el mensaje.

Rima Abdul Malak, ministra de Cultura francesa definió al premio como "la coronación de una escritura cincelada y densa que revolucionó la literatura" y de "una vida de valor y libertad"; al tiempo que la exministra Roselyne Bachelot resaltó: "una puede no estar de acuerdo con sus opciones políticas, pero hay que saludar una obra poderosa y conmovedora".

Desde que se otorgó el Premio Nobel a Dylan no había habido una premiación tan universal: frente a las últimas ediciones que se abocaron hacia autores más subrepticios o con menos traducciones al español, la figura de Ernaux fue celebrada por muchos y de muchas maneras.

Circula en redes sociales un video de parodia de una lectora de Ernaux cuando escucha que la ganadora esta vez es su autora preferida. Una influencer de lecturas de Argentina, @agusrecomienda, compartió: "Lo emocionada que estoy de saber quién es la ganadora del Nobel, me pasó pocas veces".

Con un ánimo similar, la periodista argentina Lala Toutonian escribió en su perfil de Twitter: "Annie Ernaux, al fin una que la sabemos todos". En otro mensaje incluyó una imagen de la Swedish Academy con la frase: "Por el coraje y la agudeza clínica con que desvela las raíces, extrañamientos y restricciones colectivas de la memoria personal", acompañado de un retrato dibujado de la autora.

"Un merecido Nobel a la mujer que retrata la mediocridad de la clase hormiga en la que gran parte de la sociedad se ha convertido. Los supermercados, la apariencia, la muerte de la pasión. Annie Ernaux, de lectura fácil y digestión difícil. Nobel 2022", tuiteó otra periodista local, Flavia Pitella.

Los comentarios que circulan destacan su perspectiva de género y los temas que aborda en su literatura, como el aborto. Desde la cuenta de la Feria del Libro Feminista escribieron: "Celebramos que el Premio Nobel de literatura sea para Annie Ernaux que escribió novelas como 'El Acontecimiento' que tanto aportan a nuestra lucha".

Este año ya no están los divertidos memes que inundaron las redes cuando el máximo galardón de las letras se lo llevó el tanzano Abdulrazak Gurnah, en 2021, casi desconocido en el resto del mundo. Las lectoras y los lectores ahora postean "al fin". Como el escritor argentino Julián López, que escribió: "Annie Ernaux. Al fin un poco de criterio en este mundo".

El nombre de la francesa figuraba entre los favoritos de las casas de apuestas internacionales antes de conocerse el veredicto. "Pitonisa", como la definieron sus seguidores de Twitter, la librera y escritora Cecilia Fanti había tuiteado ayer: "Yo quiero que el Nobel lo gane Annie Ernaux así las distribuidoras empiezan a matarse para traer los libros de Cabaret Voltaire y así tener ese catálogo disponible. Porque realmente Ernaux es la puta ama" (Télam)