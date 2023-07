(Por Eva Marabotto) La paulista Andréa del Fuego, autora de "Las miniaturas" y de "La pediatra", su última novela recién publicada en el país, participa hasta fines de julio de la Residencia de Escritores que organiza el área de Literatura del Museo de Arte Latinoamericano (Malba), adonde llegó para continuar la escritura de su próximo libro y participar de talleres y otras actividades con lectores argentinos: "Estoy en la etapa del trabajo sobre el lenguaje y me sirve estar en otro país, rodeada de otra lengua, sobre todo para captar la musicalidad del español", dice.

Del Fuego es la décima autora que participa de la Residencia del Malba y llega al país tras la partida de la mexicana Fernanda Melchor, quien estuvo en mayo. La seguirán la española Elena Medel en agosto y la eslovena Renata Salecl en septiembre. Fueron seleccionadas por un comité honorario integrado por John M. Coetzee (Premio Nobel de Literatura, Sudáfrica); María Soledad Costantini (Directora de Malba Literatura, Argentina); Christian Lund (Director del Louisiana Literature Festival, Dinamarca); Cristina Fuentes La Roche (Directora Internacional del Festival Hay, Reino Unido) y Santiago Tobón (Director de editorial Sexto Piso, España), coordinado por el departamento de Literatura del museo.

"Vengo a trabajar puntualmente una obra que tiene, como título tentativo 'Hombre de madera'. Trabajo en ella hace cinco o seis años. Es una historia de una masculinidad fuerte sobre un chico que crece sin papá y que hace artes marciales. Transcurre en Brasil, aunque tiene hechos que suceden en Macao, que fue colonia portuguesa", le cuenta del Fuego a Télam. Luego puntualiza: "Estoy en la etapa del trabajo sobre el lenguaje y me sirve estar en otro país, rodeada de otra lengua, sobre todo para captar la musicalidad del español, su sonido agudo, su ritmo, su 'urgencia' como me gusta definirlo".

Andréa del Fuego es guionista, escritora y docente en Filosofía por la Universidad de São Paulo (USP). En Argentina, publicó las novelas "Los Malaquias" y "Las miniaturas" y la novela infantil "Los detectives de peluche", todos en la editorial Edhasa. Ganó el Premio José Saramago por "Los Malaquias" y la Beca para Fomentar la Creación Literaria que entrega la Secretaría de Estado de Cultura de São Paulo. Su última novela "La pediatra" fue publicada en Brasil y en Portugal y acaba de salir en la Argentina, también por Edhasa.

Sobre esa última obra que acaba de llegar a las librerías, Del Fuego adelanta que cuenta "la historia de una pediatra a la que no le gusta la enfermedad y no le gustan los niños. Tiene que ver con mi maternidad y mi experiencia en contacto con pediatras, pero también me documenté con informes médicos y con grupos de Facebook de pacientes crónicos".

Respecto de su contacto con la literatura argentina, Del Fuego cuenta que lee en español a autores consagrados como Jorge Luis Borges, Ricardo Piglia y Manuel Puig, pero también a los actuales. "Actualmente estoy leyendo mucho a las escritoras, A Selva Almada, Mariana Enriquez, Gabriela Cabezón Cámara y Samanta Schweblin", dice.

Del Fuego sigue de cerca las traducciones de sus obras al español. Algunas las lee mientras se realizan y otras, una vez que están listas. "En algunos casos el traslado a otra lengua le da un nuevo sentido", apunta.

A partir de sus estudios de Filosofía, la autora que por estos días disfruta de una fría Buenos Aires considera: "A partir de la lectura de Maurice Merleau-Ponty sobre la fenomenología de la percepción, suelo preguntarme sobre la creación de sentido. Los escritores no somos médicos ni científicos que producimos textos más fáciles de decodificar, en la literatura se producen múltiples sentidos".

Del Fuego utiliza la expresión "realismo mágico" para definir el género al que pertenecen sus textos. Sin embargo, reconoce que son "ejercicios de escritura" que se relacionan con su propia biografía y el momento en que fueron escritos. "'Los Malaquias' es realismo mágico. Cuando empecé a escribir 'Las miniaturas' estaba estudiando Filosofía y tuve la influencia de Artemidoro de Daldis, que planteó la interpretación de los sueños mucho antes que él. En su homenaje el edificio donde los oneiros reciben a los soñantes e influyen en sus sueños a partir de objetos concretos y cotidianos se llama Midoro Filho", define y admite que eligió que ese realismo estuviese inserto en un mecanismo burocrático y kafkiano de reglas muy precisas. A diferencia de esas obras, su última novela "La pediatra" abreva más en el realismo, aunque precisa que describe una "realidad distorsionada".

La escritora paulista describió para Télam la actualidad de la industria editorial de Brasil: "Hace algunos años era difícil acceder a la edición y los blogs eran una posibilidad de difusión de las obras. Ahora surgieron muchas editoriales independientes o más chicas que no solo ganaron lugar en las preferencias de los lectores sino también en los premios literarios y el interés de las reseñas de los medios de comunicación".

En ese sentido menciona que hay varios autores como Carla Madeira e Itamar Vieira Junior (éste último recientemente editado en la Argentina) que son bestsellers y superan los 500 mil ejemplares vendidos. También hay otros autores que despiertan el entusiasmo de la crítica y los lectores como Morgana Kretzmann, Marcelino Freire, Maria José Silveira, Ivana Arruda Leite, Mariana Carrara, Natalia Timerman, Joca Reiners Terron y Aline Bei.

Sin embargo, señala la barrera que constituye el idioma para la integración de la producción literaria brasileña en América Latina: "Brasil es una isla en medio de un continente. En ese sentido tiene más contacto con Portugal".

Del Fuego visitó varias veces la Argentina donde participó de diversos eventos literarios, incluso del Filba y resalta la importancia de la interacción con sus pares del mundo literario: "Hubo un antes y un después en mi vida cuando conocí personalmente a una autora, con la que me contactaba a través de las redes. Había preocupaciones, estrategias, intereses comunes. Éramos cómplices de un crimen. Compartimos una profesión y enriquece mucho el encuentro con los colegas".

Precisamente durante su estadía en Buenos Aires, que cuenta también con el apoyo del Instituto Guimarães Rosa en Buenos Aires, que depende de la Embajada de Brasil, Andréa del Fuego participa de varios encuentros con autores y con el público. El primer evento fue una entrevista que le realizó Valeria Tentoni en el Malba, luego estuvo en un laboratorio de traducción de sus cuentos, mientras que el próximo jueves 6 de julio, a las 18.30, recomendará sus libros preferidos en la Biblioteca del Instituto Guimarães Rosa (avenida Belgrano 552. CABA).

La despedida será la lectura de "Historia secreta de mi biblioteca" el 13 de julio a las 19.00 en la Biblioteca de Ampersand (Cavia 2985, CABA). (Télam)