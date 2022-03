Amazon anunció que va a sacar de la calle todas sus librerías físicas, una decisión que va de la mano del cierre de un total de 68 tiendas de Estados Unidos y Reino Unido dedicadas a distintos productos, aunque reforzará su atención en los locales minoristas con bienes comestibles, según dio a conocer la compañía.

Quizá lo que parecía una distopía en la mirada del crítico español Jorge Carrión a propósito de su libro "Contra Amazon", hoy tenga una cuota de realidad. "Las librerías acabarán desapareciendo, porque todo acaba por desaparecer: está en nuestras manos que esa extinción dure cien años o veinte", sentenció el autor en una entrevista con Télam.

En ese libro el autor ensaya ideas sobre de qué modo una compañía de tal magnitud atraviesa la forma en que tenemos de relacionarnos con la lectura.

La proyección de Carrión puede sonar exagerada porque Amazon no tiene cooptadas a la red mundial de librerías pero sí es cierto que desde su irrupción hace más de dos décadas se volvió una empresa muy competitiva para las librerías independientes, las cuales desarrollan estrategias en conjunto para hacerle frente a la creciente tendencia de compra digital sin intermediarios. Pero más cierto todavía es que además de su rol como librería, Amazon funciona como modelo de negocios de las nuevas plataformas, y como espejo donde mirar la ferocidad del mercado.

MIRÁ TAMBIÉN La autora de Harry Potter donará hasta 1,3 millones de dólares a niños ucranianos

Amazon nació como librería digital de la mano de quien hoy es uno de los hombres más ricos, Jeff Bezos; luego expandió su venta incluyendo discos; dos décadas más tarde agregó locales físicos, abriendo su primera librería física en 2015 en Seattle, el puntapié de una red que finalmente se extendió a muchas otras ciudades de Estados Unidos ofreciendo una experiencia de lectura, algo que de acuerdo a lo informado por varios medios internacionales no alcanzó la rentabilidad esperada y la experiencia de encontrarse con libros se fue transformando en un híbrido entre ejemplares y otros productos vendidos de Amazon.com.

Si bien la compañía -cuyo nombre se inspira en el rio Amazonas, el más grande de todo el planeta- empezó con la venta de libros, tan pronto como pudo se expandió convirtiéndose en una suerte de hipermercado con productos variados, que hoy se diversifica en tecnología, comida, ropa, juguetes y artículos para el hogar. Lo curioso es que hoy Amazon -según las declaraciones de su vocera- decide cerrar sus librerías y tiendas Amazon 4-star y Pop Up, pero mantener abiertas sus sucursales de productos alimenticios, tecnología y textiles, como Amazon Fresh, Whole Foods Market, Amazon Go y Amazon Style. ¿Será que las personas compran más leches que libros, más remeras que literatura?, como sugirió un analista internacional. Ya lo dijo Carrión, "Amazon es mucho más que una empresa, es un espíritu y un símbolo". (Télam)