A los 20 años, Almendra Veiga es una de las más novedosas incorporaciones al universo de los bookinfluencers -los recomendadores de libros convertidos hoy en una guía decisiva para las jóvenes generaciones lectoras- y acaba de publicar su primer texto literario, "El chico de fuego", una novela de amor y misterio que presentará el sábado en la Feria del Libro.

Comenzó haciendo videos durante la pandemia con recomendaciones de libros. Hoy tiene 170.000 seguidores en Instagram y más de 909.00 en TikTok, pero Almendra Veiga va por más: después de varios meses recomendando libros de otros, decidió escribir el suyo.

Al contrario de lo que suele suceder, esta historia comienza en la virtualidad y luego se materializa. Fue durante la pandemia, cuando Veiga, oriunda de la localidad bonaerense de Ramos Mejía, en el oeste del conturbado, comenzó a grabar videos breves donde recomendaba los libros que le habían gustado, las listas que solía hacer para sí misma.

“En mi entorno nadie lee y me pasó que recurrí a videos de YouTube para saber de novedades o buenos libros”, le contó a Télam la “bookfluencer”. Luego admitió: “Al principio me daba vergüenza. Grababa un video y lo borraba pero después me animé un poco más y se armó una linda comunidad. Mis seguidores me dicen que me metí en su mundo, y los entiendo porque estuve del otro lado”.

Sus videos pueden verse en su perfil de Instagram, donde es @almendraveiga y tiene unos 169.000 seguidores, y en su cuenta de TikTok (@almendrada.books), a la que siguen más de 909.000 personas. “La mayoría son jóvenes de entre 18 y 24 años. Eso dicen las estadísticas aunque trato de no estar tan pendiente”, aseguró.

Precisamente para ampliar su alcance, Almendra no recomienda solo libros de literatura juvenil. Por eso entre sus favoritos están tanto “La naranja mecánica” como “Don Quijote” o “El mago de Oz”. Todos ellos pueden verse en un afiche que creó para que sus seguidores vayan pintando la tapa a medida que leen cada título.

De su eclecticismo también habla que recomiende libros de divulgación científica y haya elegido empezar el CBC para la carrera de Biología: “Me encanta leer, pero los libros son solo una parte de mi vida”, remarcó.

Hasta este punto la historia de Veiga transcurrió en la virtualidad, pero fue allí donde conoció a varios editores con quienes entabló una amistad. Uno de ellos supo que estaba escribiendo una novela y se interesó por leer los primeros capítulos. Quedó fascinado y el resultado fue un contrato que se concretó con la edición que hizo Planeta este mayo de "El chico de fuego", al que Veiga definió como una historia de amor, secretos y oscuridad.

“Es una novela para mayores de 16 años, porque toca temas sensibles y dramáticos; la empecé a escribir para mí pero ahora la comparto con todos”, dijo y se mostró feliz de que el producto de su imaginación se haya corporizado en papel y haya llegado a la Feria del Libro, donde estará firmando autógrafos el sábado en el stand de la editorial Planeta.

