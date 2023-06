Las nuevas novelas de la chilena Isabel Allende, "El viento conoce mi nombre", y de Eduardo Sacheri, "Nosotros dos en la tormenta", lideran el ranking de libros más vendidos de una importante cadena de librerías de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto que en la categoría no ficción la lista la encabezan "Los Güemes" de Felipe Pigna y "El amor es imposible" de Darío Sztajnszrajber.

En "El viento conoce mi nombre", publicada este mes por Sudamericana, Isabel Allende narra el desarraigo de los refugiados a partir de la separación de una niña con su madre en la frontera y lo vincula con las víctimas del Holocausto. Frente a lo que considera una problemática internacional y urgente, la escritora construyó esta ficción para mostrar la cara humana al problema que en los medios se presenta bajo el significante vacío de migrantes y refugiados.

Radicada en Estados Unidos hace años, Allende contó en una rueda de prensa con medios de habla hispana que el disparador de esta historia surgió "en 2018 con la política de Trump de separar niños de sus padres en la frontera. Apareció en la prensa el reportaje de unos niños en una jaula, de los niños separados de sus familias y nadie pensó en la reunificación. Habían deportado a los padres y no habían seguido la pista de los niños. Hoy tenemos mil niños que no han sido reunificados con sus familias".

Precisamente el título del libro, "El viento conoce mi nombre", se inspira en el borramiento de la identidad de las niñas y los niños que llegan a la frontera, porque cuando el sistema los encuentra los identifica con un número. La niña protagonista de esta trama, que Allende llamó Anita, quiere que al menos alguien, al menos el viento, recuerde su nombre.

La otra novela que encabeza el ranking de ficciones de la cadena del grupo Ilhsa, que involucra a las librerías Yenny y El Ateneo, es "Nosotros dos en la tormenta", de Eduardo Sacheri, que aborda la lucha armada en el escenario previo a la dictadura militar a través de dos amigos que pertenecen a distintas organizaciones armadas, ERP y Montoneros.

Sobre la decisión de anclar en 1975 su última novela, Sacheri contó a Télam que tiene que ver con el protagonismo que las organizaciones armadas tenían en esa época. Según él, ese año es clave en su desarrollo, ya que habían dejado atrás sus años embrionarios y se estaban consolidando, "pero aún no es 1976 y la dictadura no ha desplegado su aparato represivo", aseguró.

"La novela me llevó unos cinco años de trabajo" y "le dediqué mucho tiempo a la lectura de material académico" y "a mantener entrevistas con miembros de las organizaciones armadas y con familiares y víctimas de algunas de sus acciones", contó el escritor que encontró mucha información en "las universidades argentinas" que, aseguró "han producido un material interesantísimo para aproximarse a las organizaciones armadas".

"Lectura, análisis y puesta en relación de ese material fue uno de los aspectos más largos y complejos en la construcción de la novela", resumió Sacheri.

En el ranking de libros de no ficción, la lista la encabeza la última investigación del historiador Felipe Pigna, "Los Güemes", que recupera la figura del caudillo con una investigación en clave biográfica, en la que reconstruye sus hazañas, su influencia y la participación política de su madre, Magdalena, su amada Carmencita Puch, y su hermana Macacha.

Continúa en el ranking de libros más vendidos de no ficción, el ensayo filosófico "El amor es imposible", de Darío Sztajnszrajber, donde el filósofo aborda uno de los temas más complejos e inquietantes de la existencia humana: el amor.

A través de ocho tesis filosóficas, Sztajnszrajber desploma la arquitectura sentimental tradicional a partir de la idea de la imposibilidad, entendida no como negación de lo posible sino como "aquello que se abre una vez que lo posible muestra su frontera", como dijo a Télam en una entrevista reciente.

Sin respuestas programáticas ni recetas mágicas para la vinculación amorosa, el libro convoca a la deconstrucción del amor, al devaneo, y se ramifica en capas y capas donde el amor tiene que ver con el tiempo, la memoria, la repetición, la subjetividad, la familia, lo que nos ha disciplinado.

En sus palabras, "es un libro en el que estoy muy implicado, aunque no hay ningún relato biográfico. Es un compendio de riesgo porque vomito todas mis perplejidades en relación al amor y expongo una vulnerabilidad. El tema del amor me puede, ejerce un poder sobre mí, no lo puedo resolver y siento que eso irresoluble me erotiza".

En puestos posteriores, integran la lista del grupo Ilhsa novelas como "Fortuna", la ficción ganadora del Pulitzer, obra del argentino radicado en Estados Unidos, Hernán Díaz, mientras que en no ficción también figuran "El poder de las palabras", de Mariano Sigman. (Télam)