"No podemos perder este saber ancestral" dijo hoy el filósofo, escritor y líder indígena brasileño Ailton Krenak durante su encuentro con los medios en referencia a la capacidad de soñar, convencido de que "la gente no puede renunciar a ello, no importa dónde viva, sea en la ciudad o en la selva"

"Somos globalmente 8 billones de personas que no soñamos más en este mundo y el mundo termina siendo una pesadilla. Parece una parábola recurrente que puede develar una falta de capacidad de todos nosotros de imaginar mundos posibles, como si estuviéramos incapacitados", reflexionó.

Y en cuanto al "sueño como continuidad de lo cotidiano", el escritor argumentó: "Todas las cosas que los humanos somos capaces de configurar, imaginar, nacen primero en los sueños. Algunas cosmovisiones que son recordadas porque algunas ya fueron olvidadas, tienen la capacidad de comunicar ese lugar de sueños con lo cotidiano",

Un sueño puede avisarle a una persona de un desastre para que pueda ser evitado, pero cuando se deja de soñar estos avisos son pasados por alto -dijo-. En el mundo de las mercancías estos avisos son evitados y siempre se sigue adelante hasta que pasa el desastre". Y agregó: "Todos coinciden que si el cambio climático empeora vamos a pagarlo con nuestra vida, pero nadie vuelve a su casa", tal como se avisa en el sueño.

Por otro lado, indicó que su "experiencia intercultural diversa con otras personas y culturas, es una parábola sobre los tiempos actuales, y eso puede contar como otras historias más", y citó a la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie para quien "un mundo que tenga una única narrativa está acabado".

"Si la gente puede hacer otras narrativas estamos evitando el desastre", afirmó Krenak.

"Habrán visto que hay muchas conversaciones sobre Inteligencia Artificial y hay una alerta de que esos aparatos tecnológicos se apropiaron de nuestro sistema cognitivo ¿y si eso ya hubiera pasado? Si nuestra incapacidad ya estuviera completamente sellada, vamos a estar reproduciéndose como pollos en las granjas -graficó-. Entonces, la gente va a tener que invitar a Jorge Luis Borges para contar una historia", ironizó.

El año pasado, Krenak fue uno de los invitados en la tercera edición de "Los patrimonios son políticos" que se realizó en Santiago del Estero, organizado desde la secretaría de Patrimonio del Ministerio de Cultura, ocasión en la que estuvo acompañado por el especialista en patrimonio Yossef Campos. En esa oportunidad conversó sobre su cosmovisión destacándose esta idea de la no utilidad como objeción al utilitarismo del mundo globalizado y la no planificación de la vida como camino, como recomendación en la educación de las infancias. (Télam)