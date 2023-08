El artista chino Ai Weiwei presentará una exposición individual titulada "Conócete a ti mismo", que se inaugura el 14 de septiembre en la galería alemana neugerriemschneider, donde reunirá imágenes famosas de la historia del arte -como "La última cena" de Leonardo Da Vinci o los "Nenúfares" de Monet- recreadas con ladrillos Lego.

La muestra del artista y activista chino, cuyas obras están realizadas con este tradicional medio lúdico, da forma a un verdadero estudio tanto del canon cultural occidental como de su propia trayectoria artística, y coincidirá con la Semana del Arte de Berlín y la edición de otoño del Gallery Weekend Berlin, informó la galería en un comunicado.

A lo largo de su obra, Ai Weiwei ha vuelto una y otra vez a los ladrillos Lego, utilizando laboriosamente cientos de miles de piezas para cuestionar los parámetros de la creación y producción de imágenes, perfeccionando su uso del material y ampliando sus capacidades representativas y teóricas para dar forma a facsímiles de conocidas obras de arte y otros medios populares.

En la galería berlinesa, Weiwei presentará nueve interpretaciones realizadas con Lego, bajo un título ("Conócete a ti mismo) que se basa en un mosaico del siglo I d.C., descubierto inicialmente en la Vía Apia de Roma y conservado ahora en las Termas de Diocleciano.

En este sentido, la obra "Pollock in Black" se construye sobre la base de "One: Number 31", famosa pieza de 1950 de Jackson Pollock, copiada en una escala uno a uno, y que se erige como emblema de su inmersión en el arte estadounidense de posguerra durante el tiempo que vivió en Nueva York entre 1983 y 1993.

Con "La última cena en verde", "La última cena en azul" y "La última cena en rosa", el chino se inspira en el mural homónimo de Leonardo da Vinci que se encuentra en el Convento de Santa Maria delle Grazie de Milán, a través de diferentes paletas de colores que recuerdan a las serigrafías de Andy Warhol. En cada mutación de La Última Cena, el rostro de Judas se sustituye por el del artista que ríe, situándose a sí mismo como "agente de perturbación", informa la galería.

También, el artista chino rinde homenaje a otra creación de Da Vinci, La mona Lisa, pero ya no a aquella imagen intacta y famosa que cautiva a millones cada año, sino una recreación de cómo quedó el cuadro, en vivos colores, repleto de manchas después de que un activista climático arrojara tarta a la cubierta de cristal: "Mona Lisa Smeared in Cream in White", la tituló el artista de los Legos.

Siguiendo con la temática de obras maestras, la muestra albergará "Nenúfares nº 2" homenaje a la pintura monumental de Claude Monet de principios del siglo XX, que Weiwei despliega también en tres paredes de la sala ya que su recreación mide más de 15 metros. (Télam)