En paralelo al reciente estreno de su documental "Errante" y de una muestra que por estos días reúne su registro fotográfico de la Antártida, la fotógrafa Adriana Lestido presentará a partir del próximo jueves una exposición que ofrecerá en la galería porteña Rolf Art algunos de sus más emblemáticos ensayos e icónicas imágenes, desde el inicio de su práctica hasta su último cuerpo de obra, presente en múltiples instituciones.

"Donde todo empieza", tal el nombre de la muestra, reúne emblemáticas obras -"Madre e hija de Plaza de Mayo" (1982), "Mujeres presas" (1991-1993), una selección de "Madres adolescentes" (1988-1990), "Madres e hijas" (1995-1998), "Metrópolis" (1888-1999) y "La Antártida" (2012)- revelando el complejo universo de los vínculos esenciales, dando cuenta de sus matices y complejidades, así como los sentimientos y emociones que convocan, en su más honesta y cruda esencia, luz y oscuridad; el juego intemporal de la existencia capturados con un humanismo y sensibilidad inusuales.

Lestido (Argentina, 1955) ha dedicado los últimos 40 años a contemplar y capturar sin impostura los conflictos cotidianos del ser humano. Desde la mirada femenina o la notable ausencia masculina, con una estética directa y testimonial, impelida por la fuerza vital de la necesidad que se fue gestando a partir de las propias vivencias, la artista intenta comprender desde su propia historia, las otras, las de la naturaleza y las del mundo. "Todo sucede por sí mismo. Y en ese suceder, la artista busca poder ver algo más", señalan desde la galería.

Hace unas semanas la artista estrenó el documental "Errante. La conquista del hogar", resultado de ocho meses de viaje sin compañía ni asistencia por parajes extremos, hermosos y desolados del Círculo Polar Ártico. Casi en simultáneo inauguró en el Centro Cultura Borges el proyecto “Antártida Negra”, una trama de imágenes que exhibe hasta agosto una serie de fotografías realizadas entre febrero y marzo de 2012, en las bases argentinas Decepción y Cámara, y durante un trayecto en barco por los mares antárticos.

MIRÁ TAMBIÉN La Feria del Libro de Corrientes comienza en julio con el lema 40 años de democracia, siempre

"Lo que hace que el trabajo de Lestido sea tan inusual y misterioso es la naturaleza de su presencia como fotógrafa, porque aquello que vemos suceder -existir- lo logra como si no hubiera estado ahí. Nadie da la impresión de estar siendo fotografiado. Y sin embargo, al mismo tiempo, cada imagen ha sido elegida y concebida con tanto amor y compasión. Adriana está absolutamente ahí, con aquello y aquellos a quienes está fotografiando, ¡y a la vez no está ahí en absoluto!", señaló sobre ella el escritor británico John Berger.

"Donde todo empieza" ofrece un panorama completo de la práctica de la fotógrafa, acompañando el reciente estreno de su ópera prima como directora de la película Errante: La Conquista Del Hogar presentada en el auditorio de Malba y a las numerosas exhibiciones institucionales donde su obra se encuentra actualmente en exhibición: Del cielo a casa (Malb, Argentina), Antártida negra (Centro Cultural Borges, Argentina), So much love and compassion (Alexander Tutsek-Stiftung, Alemania), Sistemas de Representación (Centro Cultural Kirchner, Argentina), Breve historia de la eternidad (Centro Cultural Recoleta, Argentina) y Objeto histórico (Museo de Arte y Memoria, Argentina).

La muestra podrá visitarse con entrada libre y gratuita, de lunes a viernes de 11 a 19, hasta el 11 de agosto en Esmeralda 1.353.

(Télam)