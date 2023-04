El venezolano Rafael Cadenas, Premio Cervantes 2022, recién llegado a España para recibir el lunes próximo en la localidad de Alcalá de Henares y de mano de los Reyes el máximo galardón de las letras hispanas, repasó hoy en conferencia de prensa su vínculo con la literatura y aseguró que a sus 93 años sigue escribiendo.

"Mi intención, por supuesto, es seguir escribiendo", dijo el poeta, traductor y ensayista en la Biblioteca Nacional; al tiempo que remarcó que si bien celebra al premio que llegó en su "vejez", "es preferible recibirlo cuando uno es más joven y está en buenas condiciones físicas para viajar".

El escritor, que cuenta con una veintena de libros de resonancia internacional en su haber, comenzó su agenda de actividades en Madrid adonde llegó ayer, es el quinto poeta que gana en forma consecutiva el Cervantes -los anteriores fueron Ida Vitale, Joan Margarit, Francisco Brines y Cristina Peri Rossi-, y hoy habló con la prensa sobre la poesía y cosas como su gusto por leer diccionarios etimológicos, que es adonde también encuentra poesía, por ejemplo, con la palabra "atónito" que etimológicamente significa "alcanzado por el rayo".

Cadenas, muy crítico con los gobiernos de Nicolás Maduro y su antecesor, el fallecido Hugo Chávez, declinó comentar sobre la situación actual de su país. El autor que dio testimonio en su poesía de sus años de exilio en Trinidad dijo "prefiero no contestar a esa pregunta, porque, como muchos venezolanos, estoy ayuno de información".

En cuanto a su obra, lamentó "que mucho material que ha debido publicarse hace 40 años", haya quedado "en carpeta" por "falta" de su parte, aunque celebró "ahora" ya esté listo para imprimirse"; y contó que tiene "quizás más de dos años tratando de que (ese material) se publique allá en Venezuela, no porque tenga mucho valor, sino para conservarlo más bien, porque suelto se pierde".

En ese marco, el autor que publicó su primer poemario con 16 años, "Cantos iniciales", aseguró también que tiene acumulado "mucho material manuscrito", que a veces ni él mismo entiende porque "con la vejez se pierde la letra".

Ganador además del Premio Nacional de las Letras de Venezuela, el FIL de Guadalajara (México) y de la beca Guggenheim, Cadenas es recordado por célebres poemas como "Derrota", que marcó a toda una generación cuando se publicó en 1963: "Yo, que apenas llego a un sitio ya quiero irme (creyendo que mudarme es la solución) / (…) / que soy objeto de risa para mí mismo / (…) / que un día pregunté en qué podía ayudar y la respuesta fue una risotada / que podré nunca formar un hogar, ni ser brillante, ni triunfar en la vida".

Un poema escrito en estado de "depresión", dijo, pero que fue el más publicados junto a otro que refuerza esta paradoja como "Fracaso", de 1996, donde se lee: "Tú no existes. / Has sido inventado por la delirante soberbia. / ¡Cuánto te debo! / Me levantaste a un nuevo rango limpiándome con una esponja áspera.

El escritor es merecedor del Cervantes por producir una destacada obra que: "Demuestra el poder transformador de la palabra cuando la lengua (...) es llevada al límite de sus posibilidades creadoras", señaló el Ministerio español de Cultura en noviembre pasado.

Cadenas es el único venezolano que ha conseguido el galardón que obtuvieron escritores como Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa, Álvaro Mutis y Sergio Ramírez.

(Télam)