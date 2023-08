A seis años de su muerte, la palabra del físico británico Stephen Hawking se hará presente en un libro para infancias que adaptó su hija Lucy y que bajo el título "Tú y el universo" llegará a las librerías a principios de 2024 en una cuidada edición con ilustraciones que acompañarán sus explicaciones sobre los atributos de la ciencia y la tecnología, y el futuro de la humanidad.

El libro es una adaptación del mensaje póstumo del Día de la Tierra 2020 que Hawking grabó antes de su muerte para una iniciativa de la Agencia Espacial Europea en la que participó junto con el compositor griego Vangelis y que una de sus tres hijos recopiló para este volumen ilustrado por el artista Xin Li. El texto se lanzará en todo el mundo el 26 de marzo de 2024 y según la editorial Puffin, a cargo de su publicación, "inspirará a los niños a formular las grandes preguntas sobre la Tierra y el cosmos".

Hawking (1942-2018), conocido por sus estudios sobre el pasado y el futuro del universo, entre ellos su hallazgo de que los agujeros negros no son completamente negros y emiten energía, estaba preocupado por el futuro del planeta Tierra y así lo manifestó, entre otros, en el libro " Respuestas breves a las grandes preguntas".

"La combinación de las palabras de mi padre con las impresionantes imágenes de Xin cautivará a los científicos más jóvenes y despertará su curiosidad sobre el universo que habitamos al compartir la maravilla y el deleite del cosmos, y nos recordará a todos por qué la vida en la Tierra es tan única y preciosa", aseguró Lucy Hawking en un comunicado, según consigna el periódico The Guardian.

Hawking pasó su carrera estudiando cosmología y la mayor parte de su trabajo se realizó en la Universidad de Cambridge. En 1963, cuando tenía 21 años, le dieron dos años de vida después de que le diagnosticaran una enfermedad de la motoneurona -conocida popularmente como enfermedad de Lou Gehrig en honor al jugador de béisbol de los Yankees de Nueva York que también la padecía, o más propiamente como esclerosis lateral amiotrófica- y aunque sobrevivió a este terrible diagnóstico por décadas con el tiempo tuvo que utilizar una silla de ruedas y una computadora especialmente adaptada que transmitía sus palabras por voz.

Uno de sus más grandes logros tuvo lugar en los años 1970, cuando el físico predijo que los agujeros negros no eran completamente negros y eran capaces de emitir energía. Esta teoría fue denominada la "radiación de Hawking". Autor exitoso, escribió varios libros y lo largo de los años llegó a conocerse como uno de los científicos más famosos desde Albert Einstein.

A lo largo de su vida Hawking luchó por la inclusión de la discapacidad y por proteger la Tierra de la humanidad. En 2017, por ejemplo, advirtió que el daño a nuestro planeta inducido por el "cambio climático" provocado por el hombre estaba llegando a un punto de inflexión que podría hacer que nuestro planeta se convierta en un mundo de invernadero como Venus "Me he pasado la vida viajando por el universo dentro de mi mente. A través de la física teórica, he buscado responder algunas de las grandes preguntas. Pero hay otros desafíos, otras grandes preguntas que deben responderse”, sostuvo el científico en el proyecto de la Agencia Espacial Europea por el Día de la Tierra (22 de abril) en 2020 a través de YouTube, y que ahora formará parte de este libro para infancias.

"Todos somos viajeros en el tiempo viajando juntos hacia el futuro. Pero trabajemos juntos para hacer de ese futuro un lugar que queramos visitar. Sea valiente, tenga determinación, supere las adversidades. Se puede lograr", acota Hawking en el mensaje.

El científico, que murió en marzo de 2018, publicó una serie de libros superventas durante su vida, incluido "Breve historia del tiempo". Creía que la divulgación no solo debía estar dirigida a los adultos, por este motivo decidió involucrarse en la creación de una serie de libros infantiles con el objetivo de que los niños accedan a los conocimientos científicos. (Télam)