A partir de una subasta se confirma que McCartney estuvo en la sesión de fotos de álbum Sgt Pepper La casa de subastas Wessex Auction Rooms pone a la venta "Memorabilia - The Beatles" el paquete de prensa completo del álbum que recopila material inédito de las sesiones de Los Beatles y del sencillo "Leave My Kitten alone"