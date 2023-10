"Quiero felicitar a los habitantes de Gorostiaga por este 113° aniversario, pedirles que sigan trabajando para hacer crecer sus instituciones y agradecer al delegado Fabián Simionato y su equipo de trabajo por atender las necesidades de los vecinos", dijo.

"Somos un gobierno municipal que hace ocho años estamos atendiendo a cada uno de los habitantes del Partido de Chivilcoy, vivan donde vivan, piensen como piensen, y es lo que seguiremos haciendo hasta el último día de gestión", aseguró.

"Le pido al señor Delegado que siga trabajando con toda la fuerza porque se puede perder una elección, pero no la dignidad, ni la lealtad, hay cosas que no la cambia un resultado, como el hecho de que hace 11 años que me acompaña, desde que inicié mí carrera política", dijo.

"Tenemos que seguir trabajando, escuchando a los vecinos y resolviendo lo que está a nuestro alcance, como hacemos siempre, no solo cuando hay elecciones, así que saben que cuentan con nosotros, sigamos adelante por un Gorostiaga más próspero", enfatizó