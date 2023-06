“Que lástima no me arroba, pero no me extraña de un patotero como usted. El señor gobernador sabe que en persona le pedí tres veces el programa Puentes, ya que nuestro centro Universitario es el más importante de la zona, pero claramente me lo negaron, como tantos derechos”, escribió Britos en respuesta a las palabras del funcionario bonaerense.

A saber, Bianco escribió en sus redes un mensaje que fue el que desencadenó la respuesta del intendente. “El Programa #PUENTES aplica a todos los distritos de la PBA que no cuentan con sede central de universidades, sin importar el partido político que los conduce… Lamentablemente, ni el intendente Britos ni sus funcionarios han demostrado interés alguno en contar con el financiamiento del Programa #PUENTES. Quizás ahora que son libertarios, les haya dejado de interesar la asistencia del Estado provincial”, dijo Bianco.

A lo cual Britos retrucó “Que solamente por ser vecinalista, le negaron (el programa) a nuestro municipio. Usted los conoce mejor que nadie pero si quiere los enumero. Basta con ser uno de los 4 municipios no compensados por el aumento de las obras ni por la pérdida de la coparticipación. 4 municipios sobre 135. Tal vez si el tiempo que dedica a prepotear dirigentes y a mentir y chicanear, lo dedicara a gestionar, sería un gran beneficio para el gobernador y para los vecinos de la provincia, que necesitan muchos más derechos, pero TODOS, no sólo los de los municipios K”.

Por último, Guillermo Britos comentó: “Soy vecinalista, a mucha honra y no es una cuestión de espacios políticos o temas electorales, que siempre definen los vecinos. Lo que dijo mi secretario de hacienda, un caballero y no un payaso como usted, es totalmente cierto. Si no es así, tiene tiempo de remediarlo”.