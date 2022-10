Britos: “Lamentablemente somos discriminados” El alcalde de Chivilcoy encabezó el acto aniversario del distrito y lanzó críticas contra el gobierno: “En la pandemia hablé con quién ocupa hoy el Ministerio de Educación de la Nación para solicitarle que se abonen las carreras de grado que se dicten en Chivilcoy, pero no sólo no se nos abonó ninguna carrera, sino que cuando se envía algún fondo, la foto se la sacan algunos dirigentes políticos y se utiliza la imagen de escuelas que no deberían ser utilizadas para hacer política partidaria".