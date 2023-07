"Quería seguir en Chivilcoy, la gente me lo pedía y me lo sigue pidiendo. Además, era un desafío importante irse a la Provincia y no estaba dispuesto a dejar mí ciudad antes de tiempo", comentó Britos sobre su futuro político.

Por otro lado, indicó: "Con el gobierno de la Provincia la relación estos cuatro años ha sido muy complicada, porque cuesta cuando no te reconocen como gobierno, aunque no pasa con todos los funcionarios igual".

MIRÁ TAMBIÉN Britos anunció que el aumento salarial a fines de septiembre ascenderá al 90,4%

De cara a las PASO, analizó: "En Chivilcoy los ciudadanos votan distinto a lo que se da a nivel general, es muchísimo el corte de boleta que hay". "La ventaja es que no dependes de ningún otro candidato. Es decir, los vecinos pueden cortar boleta y elegir en Nación y Provincia a quien quiera y a nosotros a nivel local", acotó.

"La gran contra es que el vecinalismo no está dentro de la financiación política, por ende tenés que financiarte vos mismo como espacio, a diferencia de las estructuras nacionales", indicó Britos quien aseguró "Esta elección va a ser distinta porque hay cuatro espacios como mínimo que van a tener apoyo popular".

No obstante, comentó "En Chivilcoy la gente nos valora, lo cual es un orgullo porque es difícil ir con boleta corta". "La campaña es más difícil al ser vecinalista porque tenés que hacer eje sólo en lo local", indicó.

"Yo quiero terminar todo lo que tenemos programado y seguir avanzando con las obras que necesitamos para Chivilcoy", cerró