"No tenemos ninguna duda que se va a polarizar, pero no porque lo decidimos nosotros. La gente puede pensar, que yo tengo un acuerdo con Milei, porque me ofreció ser candidato a gobernador y yo no acepté, también pueden pensar que yo puedo tener un acuerdo con Bullrich, porque de todo el espacio de Juntos me ofrecieron ser candidato, pero ningún vecino de Chivilcoy, puede pensar que yo tengo un acuerdo con La Cámpora", declaró Britos.

"Si hay alguien con quien jamás haría un acuerdo, es con La Cámpora", comentó. Para cerrar, el intendente exclamó: “Nosotros vamos seguir trabajando con toda la fuerza, no nos detenemos en críticas de candidatos u otros dirigentes, lo único que nos interesa es la opinión de los vecinos, que saben que nosotros cumplimos y por eso nos siguen apoyando”