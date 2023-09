"Este bono no es a cuenta de paritarias, es decir que no tiene devolución, esta es la gran diferencia con el que propuso el Gobierno Nacional. Asimismo, hemos decidido no aceptar el préstamo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires porque no consideramos convenientes las condiciones", comentó el alcalde.

"Ese préstamo se otorga en dos cuotas -en septiembre y octubre- y se descuenta de la Coparticipación de diciembre y que, además, es el 50% de lo que realmente se necesita. Esto no es una solución, es un préstamo a 40 días, por lo que lo vamos a abonar directamente con nuestros recursos", enfatizó.

MIRÁ TAMBIÉN Chivilcoy: Las 16 avenidas que conforman la segunda circunvalación ya cuentan con iluminación LED

Sobre el bono que dará su gobierno, expresó: "Este bono lo van a recibir quienes cobran hasta $415.000 proporcionalmente y, además, quienes cobran hasta $215.000 proporcionalmente también seguirán cobrando el otro bono de $15.000 antes del 10 de cada mes; por lo que en este último caso, los trabajadores recibirán en total $30.000 en forma de bono".

"En definitiva, lo que estamos abonando es ampliamente superior a lo que propuso el ministro de Economía, Sergio Massa, y sin devolución para los trabajadores, porque en realidad lo que ellos ofrecen más que un bono es un adelanto de sueldo", expuso