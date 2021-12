En declaraciones radiales, Víctor Aiola, intendente de Chacabuco, se refirió a la Ley que impide la reelección indefinida de los jefes comunales.

“En la UCR somos muchos los intendentes que coincidimos con la no elección indefinida, pero también creemos que una norma no puede legislar para atrás”.

“Se cometió un error. Uno no puede legislar para atrás. La asunción fue en el 2015, no en el momento de sanción de la ley. Es decir que el primer mandato que se debería tomar es el de 2019, y no el de 2015. La cosa pasa por una discusión del tipo técnico legal, en este caso”, señaló el intendente.

MIRÁ TAMBIÉN Aiola dijo que la dignidad no se compra con una heladera, un bolsín o con un viaje de egresados

Y agregó: "la agenda de la gente pasa por otro lado. Que hoy los políticos se estén ocupando en si van a reelegir o no, parece que va a contramano de lo que la gente necesita".

Click to enlarge A fallback.

"Debería alentarse la alternancia porque genera más democracia. No debería haber reelecciones indefinidas. Pero tampoco se debería legislar para atrás" aseguró