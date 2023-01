"Ni Macri ni Cristina deberían participar de las próximas elecciones ya que ya han demostrado sus gestiones. Se necesita renovación”, comentó Aiola.

“Gracias a Dios existen las PASO y las va a decidir el votante. Nosotros vamos a acompañar a Facundo Manes y vamos a hacer lo posible para que el radicalismo tenga un rol protagónico", afirmó el jefe comunal.

Por otro lado, comentó: "Los espacios políticos no deben ser un rejunte para ganarle a nadie. Cuando el FDT hizo un rejunte para ganarle a Macri terminó mal, siendo una bolsa de gatos que se pelean entre todos. Hay que sentarse y ver que cosas en común tenemos. Si es un rejunte de gente para ganar, no va a funcionar".

Sobre su futuro político, comentó: "Voy a definir mi candidatura en los primeros meses del año entrante pensando en lo personal que es importante, el tema de la alternancia, las decisiones dentro del espacio. Si no me toca, estaré desde el lugar que me toque acompañando al próximo candidato"