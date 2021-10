"No queremos seguir viendo cómo hay gente que todas las mañanas se queda en su casa y se levanta al mediodía porque reciben planes sociales mientras nosotros nos rompemos el alma trabajando y trabajando. No queremos ese país. Tenemos todo para ser un país fuerte, un país próspero", aseguró el jefe comunal de JxC.

Aiola opinó sobre los planes sociales

"Alguien dijo una vez y comparó la dignidad con lo que tiene precio. Lo que tiene precio se puede comprar, lo que tiene precio se puede dar un valor. Lo que tiene precio se puede intercambiar, uno puede cambiar una cosa por otra. La dignidad es todo lo contrario, es aquello que no se puede cambiar. Es aquello que no se puede comprar con una heladera, es aquello que no se puede comprar con un bolsín o con un viaje de egresados", concluyó