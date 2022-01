“Tenemos un convenio firmado para la construcción de 144 viviendas. Además, en provincia presentamos 54 más para las localidades (23 en Smith, 15 en Moctezuma y 16 en Bellocq). Estamos en la etapa de presentación de la documentación. Y para las demás localidades estamos tratando de conseguir terrenos para su construcción”, contó Stadnik.

También el municipio adquirió dos hectáreas (comprendidas entre las calles 9 de Julio, Río Negro, Brandsen y Neuquén) donde se van a originar 80 lotes en los cuales este año se construirán 25 casas, agregó.

En tal sentido, dentro de las 144 viviendas estipuladas a crearse, manifestó que en los próximos días dará inicio la obra con la construcción de, algunas, de las mismas, con un plazo de edificación de 18 meses.

“Después quedan 55 terrenos y, para acceder los interesados deberán tener un título a su nombre o de algún familiar. Las mismas saldrán a través del plan “Casa Propia” de nación el cual consiste en la entrega de un préstamo a tasa 0 hasta $4.000.000 a devolver en 30 años”, indicó.

Y sobre este punto amplió diciendo que, “en el listado que tenemos hay mucha gente que no tiene ni puede acceder a un terreno”. Por eso, Stadnik le ofreció al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de nación, Jorge Ferraresi, la entrega de los lotes (55) previa escrituración gratuitamente al particular que no tiene terreno ni acceso a uno y que, las personas se presenten al plan con los lotes.

Asimismo, otro plan de vivienda que se está terminado de construir comprende 20 casas ubicadas en calle Dorrego, entre Formosa y Chaco; a su vez, se está negociando la adquisión de dos nuevas quintas.

Por último, cerró resaltando que “lo más importante es conseguir fondos y, más fundamental aún es conseguir suelo urbano con factibilidad de llevar servicios”