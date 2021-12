La jefa comunal participó del acto de la jura de las y los nuevos ediles, así como de la entrega de reconocimientos a los y las concejales y concejalas mandato cumplido, y de la elección de las nuevas autoridades del HCD: Margarita Trejo (presidenta), Eduardo Recalt (vicepresidente 1º), Leonel Fangio (vicepresidente 2º) y Guillermo Proh (secretario).

La intendenta agradeció a la comunidad de Cañuelas por el respaldo electoral: “Sabemos que atravesamos un momento para nada fácil, y que a consecuencia de la pandemia y de la situación económica que produjo el endeudamiento muchas de nuestras familias no la están pasando como quisiéramos. Y aun así, incluso cuando en todo el mundo a los oficialismos no les fue bien electoralmente, volvieron a depositar en el Frente de Todos su confianza, porque consideran que somos el espacio que los representa y porque somos el espacio que vamos a seguir defendiendo los derechos de nuestros trabajadores y trabajadoras”, manifestó.

MIRÁ TAMBIÉN En Cañuelas, Marisa Fassi dio vuelta una elección histórica

También manifestó su agradecimiento por el acompañamiento del Cuerpo Legislativo en los últimos dos años, y en especial por la participación en los comité creados para enfrentar la pandemia.

Y en este sentido, destacó el trabajo realizado para equipar el sistema de Salud que se encontraba “colapsado, y venía de cuatro años de desinversión y decadencia”.

Click to enlarge A fallback.

“A veces cuando algunos hablan de Salud, omiten decir que tras cuatro años de gestión nacional y provincial, teníamos un hospital de alta complejidad en Cañuelas que no habían querido poner en pleno funcionamiento. Un hospital que solamente contaba con 5 camas de terapia intensiva y 9 respiradores. Quiero que sepan que en el pico de la pandemia, hicieron falta utilizar 50 camas con asistencia mecánica respiratoria. ¿Qué hubiera sido de esos 45 vecinos y vecinas de Cañuelas y municipios vecinos sino hubiéramos conseguido equipar el Hospital Néstor Kirchner en tiempo récord, llevando las camas de terapia a 30, y los respiradores a 55?”, dijo Fassi mencionando también la inversión de más de 100 millones de pesos llevadas a cabo en el Hospital Marzetti, y la construcción de una ampliación de la guardia y destacando el trabajo llevado a cabo en la gestión de la pandemia y el seguimiento de casos y la campaña de vacunación, que ya cuenta con más del 95 por ciento de los y las cañuelenses con primera dosis, y más del 80 por ciento con segunda dosis.

La intendenta Marisa Fassi hizo referencia también al plan de obras que se está ejecutando: “Escuché decir por ahí que asfaltamos medio Cañuelas sólo por las elecciones. No pretendo que nadie se ofenda, pero quizá sea al revés, quizá algunos se chocaron y descubrieron el asfalto cuando salieron a repartir boletas en barrios por los que hacía mucho que no caminaban”, dijo la jefa comunal y destacó que “cuando termine este año vamos a llevar realizadas más de 200 cuadras de asfalto en todo el partido de Cañuelas. Les aseguro que nadie hace 200 cuadras de asfalto en tres meses. Lo que vieron es fruto de un trabajo que lleva dos años y no se ha detenido nunca, ni se va a detener”.

La jefa comunal participó del acto de la jura de las y los nuevos ediles

La intendenta también aseguró que las obras se realizan con “un sentido federal, tratando de no favorecer sólo al centro sino a todos los barrios y localidades” y destacando también que se trata una obra gratuita: “no gestionamos solamente para los que pueden pagar una cuota altísima, queremos llegar a todos y a todas. Y eso no es electoralismo, eso es un modelo de gestión, es una forma de entender que la política es una herramienta de distribución de recursos, y que esa distribución corresponde hacerla siempre pensando en los que más necesitan del Estado”.

La intendenta ponderó también en su discurso el objetivo de gestionar más trabajo: “Por eso no bajamos en todo este tiempo los brazos buscando el acompañamiento a nuestras empresas y pymes, buscando nuevas radicaciones industriales, potenciando a nuestro parque industrial y ahora muy muy cerca del comienzo del Mercado Agroganadero y el Polo Agrocomercial que van a seguir creando oportunidades, empleo y desarrollo”, destacó.

Jura de nuevos ediles en Cañuelas

“Vamos a seguir construyendo un Cañuelas que sea referente en la Región, con el Hospital más importante, con el polo industrial más importante, con el mercado de hacienda más importante, y con la primera universidad pública nacional de la Región. Soñamos con hacerlo, lo estamos haciendo, y lo vamos a hacer”, dijo Marisa.

La intendenta pidió a los concejales y concejalas “construir consensos alrededor de los temas fundamentales” y aseguró que “saben que de mi parte siempre existirá voluntad de diálogo, pero también la firmeza y la convicción de que el único objetivo seguirá siendo el de construir un Cañuelas inclusivo, donde haya oportunidades no sólo para unos pocos, sino para todos y todas”.

Fassi cerró su discurso citando al Papa Francisco: “Los invitó a no crear muros sino puentes, a vencer el mal con el bien, la ofensa con el perdón; a vivir en paz con todos”