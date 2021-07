En diálogo con Grupo La Provincia,el ministro de Infraestructura bonaerense, Agustín Simone, brindó detalles del anuncio realizado junto al gobernador Axel Kicillof de la primera etapa de las obras de reconstrucción de la ruta provincial 6.

También repasó las principales obras que lleva adelante la cartera que conduce, habló de las elecciones legislativas y opinó sobre la influencia de la pandemia en las urnas. “A diferencia de muchos otros países del mundo, en Argentina nunca faltó una cama, un respirador, y la gestión pudo poner a la provincia de Buenos Aires en condiciones en muy poco tiempo”, manifestó.

Anunció junto al gobernador Kicillof la primera etapa de las obras de reconstrucción de la ruta provincial 6…

Anunciamos el llamado a licitación, que ya está publicado, de la primera etapa de la ruta 6, que consta en la repavimentación de 140 kilómetros sobre un total de 180, es decir, prácticamente la totalidad. Son los tramos que por su estado necesitaban una intervención urgente porque hay lugares donde las roturas implican un peligro para la seguridad vial.

El primer tramo va desde el norte de Zárate-Campana, y de General Rodríguez, hasta la ciudad de La Plata. El otro que vamos a licitar hacia fin de año es la intervención sobre dos rotondas: La que atraviesa la ruta 16 y la que cruza la ruta 53, así como dos cruces a desnivel que se van a hacer en Cañuelas, en el cruce con la Ruta 3, y en Cardales, en una rotonda que actualmente tiene mucho tráfico de camiones.

Ya el año que viene vamos a llamar a licitación para hacer la variante de Campana, que es un proyecto para que la Ruta 6, que actualmente cruza una zona muy urbana, pueda evitar esta parte y rodear la ciudad de Campana para también darle mayor seguridad vial a todos los habitantes de la zona y mejorar la fluidez del tráfico en una zona que como conecta el puente de Zárate Brazo Largo con, entre otras, la Panamericana, tiene muchísimo tráfico.

Esta ruta va a mejorar el transporte, va a bajar los costos de logística, va a implicar un crecimiento en la capacidad productiva de la zona circundante, y va a potenciar los puertos, tanto de La Plata, como de Zárate-Campana.

¿Cuáles son los objetivos de la gestión para cuando -vacunación mediante- la pandemia deje de tener el protagonismo que aún tiene?

Nosotros tenemos un plan de inversiones estimado para el período que va desde el año pasado hasta el 2024 donde priorizamos diferentes cuestiones en infraestructura tanto de viviendas, como viales, hidráulicas, agua y cloacas, arquitectura. En el marco de ese programa, ya a partir de agosto del año pasado empezamos a lanzar una cantidad de licitaciones.

El ministerio hoy está licitando prácticamente todos los días en proyectos como la Ruta 41, el Camino de Cintura -Ruta 4-, muchísimas rutas transversales como la 40, que ya teneros adjudicada en dos tramos: desde Marcos Paz a la Ruta 6 y desde Marcos Paz a Melo, con duplicación de calzada.

También estamos licitando más de 1500 kilómetros de caminos rurales para reparar en su totalidad; las 135 Casas de la Provincia; estamos licitando CAPS (Centros de Atención Primaria de la Salud) en todo el territorio bonaerense; terminamos más de 200 obras de salud, tenemos obras de viviendas en toda la provincia. Además, a partir de este segundo semestre, por primera vez en mucho tiempo la Provincia va a empezar con licitaciones de líneas de alta y media tensión.

A eso hay que sumarle las obras hidráulicas como la del Río Salado, el Luján, el Reconquista, otras a nivel municipal haciendo en muchas ciudades pluviales y obras que permitan resolver problemas hidráulicos en toda la provincia de Buenos Aires.

Hay mucha obra pública. Hoy, el mayor limitante, además de los problemas propios de la pandemia, es nuestra propia capacidad para hacer tantos proyectos, licitarlos y todo lo que implica la ejecución y supervisión de obras. Estamos con mucho trabajo, muy contentos, y convencidos de que le vamos a dar una impronta a la Provincia que no venía teniendo. Nuestro ministerio nunca tuvo la cantidad de licitaciones y proyectos que tenemos hoy.

Durante la gestión de María Eugenia Vidal también se remarcó la realización de obras muy importantes, pero que no se veían y por eso no generaban tanto “ruido” a nivel electoral…

Ese slogan, cuando uno lo ve en los números, no es así porque la verdad es que el gobierno anterior en 2018 cortó toda la obra pública, entonces muchas de estas cosas quedaron en meros anuncios.

Por ejemplo, la obra del Salado, que hoy tenemos al 50 por ciento en ejecución la etapa de la Provincia, cuando iniciamos la gestión estaba al 5 por ciento, la obra del Luján no había empezado, las obras del Reconquista estaban paradas… esto quedó en un slogan que a partir de la crisis económica que tuvo el gobierno anterior en 2018 se abortó completamente. Si había una intención realmente de hacerlo, en la práctica no sucedió.

Nosotros lo que tenemos es este Plan Estratégico donde está escrito todo lo que queremos hacer, todo lo que estamos planificando, y la razón de eso. Yo no separaría entre obras que se ven y no se ven. Las obras se analizan por su importancia estratégica. Todas las obras que he nombrado son altamente estratégicas para la provincia de Buenos Aires.

Y hablando de obras que no se ven, estamos llegando al cien por ciento de cobertura en agua o cloacas en muchos municipios, tenemos hechas ya 11 plantas de residuos cloacales en proceso, que es algo que no se hacía hace muchísimos años y que va a contribuir al cuidado del medioambiente, o sea que tenemos obras que se ven y que no se ven. Lo importante es hacer obras que le aporten a los bonaerenses una mejora en la calidad de vida.

Respecto a las legislativas y teniendo en cuenta que el oficialismo tiene minoría en el Senado bonaerense, ¿Qué cree que se juega el Frente de Todos en estas elecciones?

Una elección de medio termino tiene, justamente, una gran importancia por lo que venga con el apoyo de los proyectos que necesite el Poder Ejecutivo tanto en el Senado como en Diputados.

Nosotros estamos muy abocados a la gestión, algo que va más allá del proceso eleccionario, y no nos ha cambiado la agenda de gestión. Todo lo que he relatado forma parte de un proceso que empezó hace más de un año, en medio de la pandemia, y que va a llevar toda nuestra gestión. Incluso, hay muchas obras que van a trascenderla.

Así que, es una elección muy importante por los consensos que uno necesita en la Legislatura para apoyar el compromiso que tiene nuestro gobernador con la obra pública, pero nuestra agenda de gestión va a continuar más allá del resultado.

Nuestro compromiso con la Provincia va más allá de una elección. Estamos en un plan que hubiésemos querido empezar antes, pero hoy ya estamos en el camino en que nos propusimos estar cuando asumimos. Es un camino largo, no pretendemos tener resultados asombrosos en el corto plazo, pero sí creemos que a medida que avance la gestión todas estas obras van a tener un impacto, así como un montón de políticas públicas que están impulsando la Provincia y la Nación y que tienen que ver con los pilares de nuestra gestión: salud, educación, producción y trabajo. A eso estamos abocados.

Usted recorre continuamente la provincia, ¿Cree que, como ha pasado con los oficialismos en el resto del mundo, el Frente de Todos pagará un costo político por las medidas que ha adoptado frente a la pandemia?

Es difícil hacer proyecciones. Yo lo que veo en las recorridas es que hay una muy buena recepción de la gente. En su gran mayoría la gente valora lo que se ha hecho en la pandemia, creo que el resultado de la gestión de la pandemia ha sido muy positivo, hemos estado a la altura.

Por supuesto que la pandemia nos pone en un momento en el cual nadie está feliz con lo que ocurre, con una situación que nos excede completamente, y a ese malestar cada uno tendrá su forma de expresarlo.

No creo que necesariamente esto de los oficialismos que ha ocurrido en otras partes del mundo tenga que pasar en Argentina. La situación de nuestro país es diferente, nosotros asumimos en una situación económica muy difícil y la pandemia llegó cuando no teníamos ni tres meses de gobierno. Eso la gente lo tiene claro y tiene claro el esfuerzo que han hecho, tanto el gobierno nacional, como el provincial y los municipales, para poder gestionar la pandemia.

A diferencia de muchos de esos países, en Argentina nunca faltó una cama, un respirador, y la gestión pudo en muy poco tiempo poner a la provincia de Buenos Aires en condiciones. Este es un gobierno que ha dejado absolutamente todo para mejorarles la vida a los bonaerenses y para poder transcurrir este momento tan difícil como es una pandemia.

Después cada uno decidirá qué opina de eso y si la elección legislativa es o no la instancia para responder en función de eso porque es muy particular qué es lo que mide cada persona en una legislativa. Me parece que es bastante relativo