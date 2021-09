Click to enlarge A fallback.

Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el senador provincial Omar Plaini.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Omar Plaini

Me gustaría saber sus consideraciones sobre estas renuncias masivas de ministros que fueron puestas a disposición del Presidente.

Me parece que no es la mejor forma. Me parece que esto se podría haber resuelto el lunes mismo, o después de los resultados del domingo, que no dejan de ser resultados de confirmar candidaturas. Esto no es noviembre. Hay tiempo para recuperarse. Hay muchos ciudadanos y ciudadanas, un alto porcentaje, que no votó; más de un millón de personas aquí en la provincia de Buenos Aires. Tampoco fue que perdimos por tantos puntos, por dos dígitos.

Me parece que todo esto tendría que haberse resuelto entre las responsabilidades máximas que tiene nuestra coalición, que todos sabemos quiénes son, no son más que cinco personas. Tendría que haberse resuelto de otra manera, me da la impresión a mí, no creo que esta sea la mejor, no creo que sea la más conveniente porque, bueno, creo que en esto se regocijan los adversarios y ni que hablar de los enemigos que también están.

Me parece que todo esto tendría que haberse resuelto entre las responsabilidades máximas que tiene nuestra coalición.

Lamentablemente, las tensiones no se pudieron administrar y todos deseamos que hubiese sido distinto porque esto hacia abajo afecta nuestra fuerza porque genera inseguridades. Pero ahora ya está en esta situación, y creo hay que fortalecer la figura presidencial, porque es el Presidente de la Nación, y ojalá que esto se pueda resolver y que no vuelvan a suceder estas cosas de cara a sociedad. Estas cosas se resuelven hacia adentro.

MIRÁ TAMBIÉN Moccero dijo que a los trabajadores el sueldo no les alcanza pues no llegan a fin de mes

Dice la oposición que esto fue un golpe interno. ¿Usted cómo lo ve?

Lo que diga la oposición… la verdad le tengo casi nada de respeto. Es lo que digo yo, se van a regocijar los adversarios y ni que hablar los enemigos. Esto va a ser tapa todos los días, de diarios, de medios, van a opinar todos, total, hablar no cuesta nada, es gratis.

Yo miro la fuerza mía y yo creo que habría que haberlo evitado. Esa es mi posición.

Yo miro la fuerza mía y yo creo que habría que haberlo evitado. Esa es mi posición. Hay tiempo para recuperarse para noviembre. Vuelvo a reiterar: hay un 8 por ciento de votos que son, si usted quiere llámelos, filoperonistas. Las fuerzas que no lograron ingresar con candidaturas para noviembre y que todo eso seguramente le va a sumar a nuestro frente. Más la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que no concurrieron a votar.

Fueron las PASO de menos asistencia a la votación. Ya venía sucediendo en algunas provincias, en nuestro interior profundo del país, y se reiteró aquí en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, insisto, me parece que se podría haber evitado todo esto y ahora que salir a fortalecer la institución presidencial, me parece que eso es fundamental.

La CGT manifestó su apoyo al Presidente.

Seguramente nosotros en el frente sindical mañana haremos lo mismo, nosotros tenemos nuestro escenario, con sesenta organizaciones. Tengo entendido que Hugo Moyano habló con el presidente en estas horas. No lo puedo afirmar pero generalmente hay una muy buena relación allí.

Nos ha costado mucho recuperar el gobierno, fuimos parte importante de ese gran frente que constituimos y esa ancha unidad como llamábamos nosotros. Hemos recuperado relaciones que estaban aisladas y después se han juntado, nos ha costado mucho recuperar el gobierno frente a un gobierno anterior que fue tremendo para el país, hizo mucho daño y encima la pandemia.

Entonces me parece que en estos momentos siempre hay que mostrar la tranquilidad. Y en la derrota sobre todo es cuando más uno tiene que tener la cabeza fría.

¿Lo sorprendieron los resultados de las elecciones del domingo?

No esperaba ese resultado, sabía que estaba complicado, me imaginé, uno lo ve, está en contacto con la base todo el tiempo, porque bueno, las respuestas no alcanzaron.

El tema económico evidentemente es muy fuerte, el tema educativo, la pandemia, situaciones que no se pudieron abordar como hubiésemos querido porque, le vuelvo a repetir lo que le decía anteriormente, creo que hay algo que lo definía muy bien nuestro curador: la víscera más vendada es el bolsillo. Y eso hoy en la Argentina está muy complicado para mí.

Hoy la inflación le gana a ciertos salarios, al poder adquisitivo, los formadores de precio no tienen límite, eso hay que ponérselo, y bueno el gobierno tendrá que pasar de un estado articulador a un estado más regulador.

Los niveles de pobreza son muy preocupantes: 42 por ciento, 11 de indigencia. Entonces, bueno, evidentemente va a haber una elección complicada, entendemos la situación que asumió el gobierno pero bueno, después no está justificado para la ciudadanía que esté pasando esta situación.