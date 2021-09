Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con la diputada Graciela Ocaña.

Graciela Ocaña

¿Qué mensaje dejó anoche la sociedad en las urnas?

Bueno, yo creo que claramente fue un mensaje de basta, de terminar con la mentira, con la inflación, con la falta de vacunas, con el vacunatorio vip, con el doble estándar que el gobierno tiene, donde los ciudadanos tienen que cumplir todas las normas, pagar los impuestos y el gobierno no cumple absolutamente nada, como lo vemos en lo que ha pasado con Cristóbal López y la Afip, donde la Afip condona una deuda de más de 8 mil millones de pesos que podría cobrar y que no cobra.

Yo creo que la sociedad le ha dicho basta a esto. Quiere que el gobierno tome nota y básicamente también creo que ha votado por la república y por adquirir el poder.

¿Considera que fue un voto castigo para el gobierno?

Fundamentalmente fue un voto que creo que debe llamar la atención porque el gobierno no está dando cuenta de los enormes problemas que los bonaerenses tienen. Cuando vos conversás con cualquier vecino de cualquier municipio, más allá de la modalidad, todos te hablan de la gran inseguridad en la que viven, tienen miedo, los precios que están por las nubes, que la plata no les alcanza, que no hay trabajo, y que los chicos no han conseguido todavía en muchas escuelas de la provincia regresar a las clases presenciales de forma regular.

Yo creo que son muchas las preocupaciones y me parece que el gobierno de la provincia deberá trabajar en esto, porque obviamente eso es lo que hay que resolverles a los bonaerenses.

¿Les sorprendió este triunfo arrollador o lo esperaban?

Nosotros somos muy prudentes, pero cuando vos hablabas, durante la campaña, entregabas boleta, te dabas cuenta de que había un clima de mal humor, de malestar y de bronca, que evidentemente se canalizó a través del voto.

¿Considera que los votos de Facundo Manes irán a Diego Santilli de cara a noviembre?

Nosotros vamos a trabajar todos juntos. La sociedad ordenó la lista de legisladores tanto a nivel nacional como provincial como los concejos deliberantes, y la voluntad que le hemos expresado anoche es trabajar juntos, juntos los dos equipos para ganarle finalmente en noviembre al kirchnerismo. Creo que ese es el mandato también que a la oposición nos dio la sociedad.

La foto de unidad que se vio anoche en el bunker de Juntos por el Cambio, ¿es el camino que tienen que seguir de cara a noviembre?

Así es, empezar a trabajar todos juntos, recorriendo la provincia, llevando nuestras propuestas, sumando iniciativas y haciendo más grande el espacio. Creo que se ha sumado personas como Facundo, que no viene de la política y eso ha sido importante. La UCR tiene una enorme representación con intendentes en el interior de la provincia y todo ese potencial de nuestro equipo seguramente va a llevar adelante este mandato que creo que la sociedad puso en la oposición que es ganarle en noviembre al kirchnerismo.

¿Cree que esta elección es un golpe fuerte en el kirchnerismo?

Yo creo que seguramente sí, más que nada en un gobierno donde hay una puja de poder donde la vicepresidenta es la que maneja los hilos del poder, entonces creo que ahora vamos a conocer la realidad del poder.

¿Qué mensaje le deja a los bonaerenses pensando ya en las elecciones generales del mes de noviembre?

Primero, agradecerles a todos los bonaerenses que a pesar de los miedos por la pandemia, a pesar del desorden que hubo producto de votar en pandemia expresaron su voluntad con su voto.

Y el compromiso es seguir trabajando desde hoy mismo para, junto con ellos, poder resolver esos problemas que nos han contado: las bajas jubilaciones, la falta de las prestaciones en el Pami en el caso de los jubilados, el tema de la inseguridad con nuestras propuestas… bueno, todo eso lo queremos llevar adelante en la provincia