En diálogo con Grupo La Provincia, el senador del Frente de Todos, José Luis Pallares, se refirió al armado de listas en la Tercera Sección, el posicionamiento del oficialismo de cara a las legislativas y la expectativa por revertir la minoría en la Cámara Alta bonaerense.

José Luis Pallares

Viene recorriendo mucho la sección, ¿Qué recepciona de la población?

Para nosotros es una enorme satisfacción. La gente, a medida que se va vacunando y que va viendo el ingreso permanente de vacunas a la Argentina comienza a ver una luz al final del túnel.

Eso nos pone muy orgullosos, pero hay que tener en cuenta, además, que el despegue económico ya se comienza a ver: los negocios ya comienzan a funcionar, la obra pública viene en franco crecimiento, la industria no se detiene pese a la pandemia, y eso arma un combo que nos entusiasma para o que pretendíamos cuando ganamos la elección en 2019 que era el hecho de poner a la Argentina de pie. Esa Argentina que no pudo ponerse de pie inmediatamente por la llegada de la pandemia a tan solo 90 días de asumir, esperemos poder hacerlo a partir de ahora.

¿Qué se juega el Frente de Todos en estas elecciones?

A nivel provincial nos jugamos la posibilidad de gobernar con mayor tranquilidad, llevando adelante proyectos de ley que no pudimos hacer porque la oposición ha aprovechado esa mayoría circunstancial que obtuvo a partir de las dos últimas elecciones y estamos con un amplio optimismo respecto a las elecciones en las secciones electorales que eligen senadores.

Por supuesto que vamos a poner más énfasis en las secciones donde podemos recuperar esos tres senadores y la expectativa se ha hecho enorme. Vemos, caminamos, y transitamos una provincia en la cual la gente se ve cada vez más entusiasmada porque ve que el gobierno estuvo a la altura, que no permitió que ningún ciudadano bonaerense terminara sin un respirador, sin una cama de terapia intensiva, sin la posibilidad de ser asistido, que están llegando las vacunas que se demoró, no por culpa del gobierno nacional y el provincial, sino por culpa de los laboratorios, algo que todo el mundo sabe pese a que la oposición quiere ponerlo como bandera. Hoy estamos entre los veinte países que más vacunas han recibido y han aplicado.

Cuando nos comparamos con el primer mundo, obviamente, estamos lejos de tener el 70 por ciento de la población vacunada, esto no está en discusión, pero solamente con el primer mundo. Respecto al resto del mundo estamos en una situación de enorme mejoría.

Nos entusiasmamos con emparejar la Legislatura provincial con esta elección y con poner de pie una provincia que había quedado, luego de los cuatro años de Vidal con un enorme déficit en salud, en educación, en seguridad.

Ojalá hubiera habido una oposición que hubiera estado a la altura este año y medio. Si hubiera sido así en lugar de estar tirando bombas permanentemente quizás la pandemia hubiera podido superarse con bastante anterioridad.

Desde Juntos por el cambio aseguran ser una oposición constructiva…

No solamente no ha sido constructiva, sino que en todo momento se ha dedicado, sobre todo desde el punto de vista mediático, a entorpecer, a crear zozobra, miedo, incertidumbre, entre la gente, a inventar cuestiones como la del envenenamiento a partir de una vacuna, con la infectadura en otro momento, con el capricho de la presencialidad escolar en el peor momento de la pandemia, cuestiones que no hicieron otra cosa que obstruir la gestión y confundir a la gente, que es lo peor que se puede hacer desde la oposición en un momento tan delicado. De ninguna manera pueden decir que fueron una oposición que ha estado a la altura.

¿Cómo viene el cierre de listas en la Tercera?

El Frente de Todos fue una coalición electoral que se convirtió en una coalición de gobierno y que se ha nutrido, además, de sectores que no habían participado en un inicio de ella. Estamos en una unidad absoluta, no tenemos el mismo problema de la oposición, vamos a ir con listas de unidad a nivel seccional y provincial, quizás en algún distrito en el que no estamos gobernando pueda haber alguna interna.

Las listas seccionales las van a definir los intendentes de cada sección con este grupo pequeño de dirigentes que significan la representación de esos espacios: la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el espacio del Frente Renovador, a cargo de Sergio Massa, el que lidera el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y los intendentes, que representan al Partido Justicialista.

No estamos en condición de dar nombres porque no los conocemos y porque estamos convencidos que no fueron definidos pero sabeos que han de ser lo mejor que puede representar a una coalición