Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el diputado provincial Oscar Ostoich.

Oscar Ostoich, diputado provincial FdT.

¿Le sorprendió la derrota del Frente de Todos en territorio bonaerense o lo podía llegar a avizorar?

Sí, me sorprendió en parte. Me sorprendió porque no pensé que iban a tener este resultado. Pero qué pasa. Nos ganaron cuando se suman los votos de Manes y los votos de Santilli, pero cuando no se suman esos votos…Yo creo que los votos de Manes, ese 15%, no lo va a volver a sacar, eso estoy seguro por la experiencia política que tengo, le sacarán un 50%, y Victoria Tolosa Paz va a crecer un 3, un 4%, ojalá más. Va a andar en el orden de los 37, los 38 , los 39% y eso le va a ser suficiente para ganar y ganar bien, ganar con algún 4, 5 o 6 puntos de diferencia y no va a tener ningún tipo de problema, de eso estoy convencido para noviembre.

Pero, de todas maneras, fue un llamado de atención muy importante y el presidente va a tener que hacer algún cambio y apuntar con la proa del barco hacia el futuro del país, el crecimiento, y por sobre todas las cosas apuntalando a la gran desocupación que tenemos, apuntalándola de la manera más precisa: tratar de abrir mano de obra y de ampliar mano de obra ocupada para bajar ese porcentaje. Con esos puntos, creo que vamos a andar muy bien.

¿El Frente de Todos debería haber ido a una interna? ¿Podría haberlo fortalecido?

Yo creo que sí. Yo creo que una interna nos hubiera fortalecido porque la interna ya no es como antes que el que perdía no acompañaba para nada y votaba en contra para hacer daño, sino ahora ya están convencidos de que el que pierde tiene que tratar de acompañar y darle al apoyo al que gana para que pueda ganar con facilidad.

Yo creo que hubiera sido muy positivo una interna del Frente de Todos.

Usted mencionó cambios en cuanto a lo macroeconómico, pero le consulto, ¿el presidente también debería analizar posibles cambios en el gabinete?

Yo creo que sí. Yo creo que, en este momento, una renovación en algunos funcionarios le daría un oxígeno muy positivo y muy ventajoso con el camino a noviembre. Estoy convencido. Sin desmerecer a nadie, porque todos son compañeros y funcionarios muy capaces, todos, pero tuvieron dos años de gestión que hay que multiplicarlos por dos o por tres, porque tuvieron la pandemia y hubo un desgaste impresionante en los funcionarios.

Entonces, ese desgaste los deprime y un cambio en esos funcionarios indudablemente haría muy bien al gobierno. Pero no porque sean malos, son excelentes personas, inteligentes, capaces, pero vuelvo a repetir, dos años de gobierno que hay que multiplicarlos por dos o por tres por la pandemia, porque fue un desgaste terrible, y eso daña un poco, por eso me parece que habría que hacer un cambio. Si hablamos de la jerga futbolística: han hecho muchos goles, se han cansado mucho, han corrido mucho en la cancha y yo creo que ahora hay que hacer algún cambio para entrar aire fresco e impulsar nuevamente para las elecciones de noviembre.

¿Uno de ellos puede ser el ministro Martín Guzmán?

No digo nombres, porque todo está andando muy bien, eso lo tendría que analizar el presidente.

Por último, ¿cómo se desarrollaron las elecciones en su ciudad?

Bien, bien, muy tranquilo, realmente una maravilla, muy bien organizado, por la policía, por gendarmería, estaban todas las calles aledañas a los lugares de sufragio cerradas y por lo tanto podían entrar los vehículos para entrar a la gente y seguir camino pero los votantes quedaban en la vereda, haciendo cola, ordenado. Ni una alteración, nada, en absoluto. Fueron muy bien organizadas y muy regular.

Quisiera agregar unas palabras para los bonaerenses. Esto no es una derrota, analicemos a fondo las elecciones, en cada distrito hagan su autocrítica y si hay algún error háblenlo. Y fuerza a todos los bonaerenses, que en las elecciones de noviembre vamos a revertir la situación y no solamente que vamos a revertir, vamos a ganar en muchísimas provincias que hoy se da por empate o perdidas; una de ellas, Buenos Aires. Pero quédense tranquilos, que en noviembre los bonaerenses tienen la fuerza, la capacidad y el amor al trabajo de la política para revertir esta situación. Así que, seguramente en noviembre estaremos hablando de otro tema.