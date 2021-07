En diálogo con Grupo La Provincia, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Pablo Micheli, habló de la lista que presentó para competir en las PASO de la Cuarta Sección dentro del Frente de Todos.

"No nos dejaron opción porque no aceptaron a gente que no fuese de La Cámpora ni del sector de Pablo Zurro", afirmó el dirigente oriundo de Junín.

Pablo Micheli

¿Por qué decidió presentar lista propia?

No era lo que esperábamos, nuestra intención siempre fue presentar una lista única pero lamentablemente no hubo acuerdo con quienes manejaron la lista aquí que fue La Cámpora y el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro; no nos dejaron espacio. Ante esto, decidimos armar lista propia. Se necesitan 2089 avales para presentar una lista seccional en la Cuarta y llevamos 2500.

¿Le negaron integrar la lista o le ofrecieron un lugar en “zona gris”?

No, directamente vinieron a mi casa y me plantearon que no tenía lugar en su lista. Saludo el gesto, pero les dije que creía que se equivocaban con una lectura errónea, ya que lo fundamental en la Cuarta es derrotar al neoliberalismo. De los 19 distritos de la sección, 13 gobierna Cambiemos, entonces esta era una gran oportunidad con gobierno propio en la Provincia y en la Nación de poder revertir esta situación.

"Lo fundamental en la Cuarta es derrotar al neoliberalismo"

Lamentablemente no nos dejaron opción porque no aceptaron a gente que no fuese de La Cámpora ni del sector de Pablo Zurro. Tengo una excelente relación con ellos, nosotros defendemos al gobierno nacional y provincial y desde que asumió esta gestión, para la gente en la Cuarta somos la cara del gobierno porque hemos defendido todas sus políticas. Por eso era incomprensible creer que no íbamos a tener lugar en las listas. Pero lo increíble se hizo creíble.

¿No teme que se lo acuse de dividir los votos del espacio?

No, porque vamos a las PASO y las PASO son para eso. Acá el que gana, gana y el que pierde acompaña. Después de las primarias, en la campaña, somos todos uno.

"Desde que asumió esta gestión, para la gente en la Cuarta somos la cara del gobierno"

¿Cómo ve posicionada a la lista que encabeza de cara a las PASO de septiembre?

Con muchas expectativas, porque me acompañan muchas mujeres, muchos jóvenes. La concejala de La Capitana, la organización que conduce Gisele Fernández, la hermana menor de la vicepresidenta, Andrea Buceta, Claudia Burgos, de Henderson, Rita Liempre, que es peronista histórica de Lincoln y fue diputada provincial, Paola Albarello, de Alem, las más representativas del colectivo de mujeres de la zona, y nadie desconoce que soy una persona conocida públicamente y tengo mucho más nivel de exposición que cualquiera de los candidatos de la otra lista.

"Me acompañan las más representativas del colectivo de mujeres de la zona"

Además, por las encuestas que hemos hecho, tenemos mayor intención de voto que cualquiera de ellos. Esto no quiere decir que vayamos a ganar ni que la lista vaya a estar aprobada.

¿Qué le falta a la lista para que sea aprobada?

Nada, está todo perfecto. Me refiero a una decisión política que por nada nos la bajen.

EL objetivo en defensa de la transformación del país de la mano del peronismo, de Alberto, Cristina y Axel Kicillof, sigue siendo fundamental para nosotros. Nosotros vamos a trabajar en ese sentido pase lo que pase. Ojalá podamos participar y disputar con total respeto mutuo esta interna dentro del Frente de Todos