En diálogo conGrupo La Provincia,el Secretario General de la Gobernación,Federico Thea, se refirió a su trabajo durante la pandemia junto al gobernador Axel Kicillof, la compra de vacunas, su recorrida por la provincia, y la posibilidad de ser candidato en las legislativas.

También opinó sobre los dichos del ex presidente Mauricio Macri poniendo en duda la transparencia de las elecciones. “Que Macri, que le ha hecho tanto daño al sistema republicano, ponga en duda el proceso democrático da cuenta de una persona que no está interesada en el bienestar del conjunto, que si no ve satisfechos sus intereses personales está dispuesto a hacer cualquier daño, a decir cualquier cosa, y no piensa ni un poquito en la Patria, en el otro”, disparó el también integrante del Consejo de la Magistratura de la Provincia.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Federico Thea

- ¿Cómo ha vivido desde su lugar en la gestión junto al gobernador Axel Kicillof, la gestión durante la pandemia?

No llegamos a cumplir los cien días de la gestión y tuvimos que empezar a administrar una pandemia que, al comienzo, era algo absolutamente desconocido para todo el mundo. En términos de gestión implicó, por una lado, correr el eje de las prioridades, posponer muchos de los programas y proyectos que Axel tenía en la cabeza desde que era candidato a gobernador de la provincia, y abocarnos cien por ciento todo el equipo a mirar experiencias comparadas alrededor del mundo, cuáles eran las principales medidas de cuidado que estaban dando resultados, y nos tocó reforzar un sistema de salud que venía muy golpeado en la provincia de Buenos Aires, con una ex gobernadora que se jactaba de no haber abierto nuevos establecimientos de salud.

"Nos tocó reforzar un sistema de salud que venía muy golpeado, con una ex gobernadora que se jactaba de no haber abierto nuevos hospitales"

MIRÁ TAMBIÉN Pergamino: Martínez inauguró el CAPS de la Zona Sur

Tuvimos que triplicar la cantidad de camas de terapia intensiva, con todas las dificultades que esto traía al comienzo de la pandemia. Si recordamos, en abril del año pasado era un drama mundial conseguir insumos tan básicos como barbijos o camisolines, y la Provincia se puso codo a codo con el Estado Nacional se puso al hombro gestiones para conseguir insumos que escaseaban en todo el mundo.

La Provincia hizo esfuerzos enormes y no faltó en ningún hospital ni centro de Salud de la provincia de Buenos Aires ningún insumo, a ningún bonaerense le faltó un respirador, y eso fue hecho en tiempo récord en un momento en el que, además, pesaba sobre el Conurbano bonaerense en particular, una sospecha sobre si la situación social y económica que venía arrastrando de la pandemia a macrista iba a soportar. La ayuda que dio el Estado provincial y el nacional hizo que nada de todos esos fantasmas que agitaron sucedieran.

Cuando en Villa Azul hubo un operativo muy importante para contener los contagios y la situación social, estaban quienes imaginaban que eso iba a ser un foco en toda la Provincia y que se iba a desbordar. Nada de eso sucedió y no por arte de magia sino porque hubo un Estado presente y un pueblo bonaerense muy solidario que entendió, en su gran mayoría, las premisas de los cuidados que en las sucesivas etapas de la pandemia se fueron estableciendo, y que nos permitieron llevar adelante este episodio tan angustiante en la historia de la humanidad de la mejor manera posible.

"Cuando en Villa Azul hubo un operativo muy importante para contener los contagios y la situación social, estaba quienes imaginaban que eso iba a ser un foco en toda la provincia y que se iba a desbordar. Nada de eso sucedió".

Respecto a la vacunación y tras el DNU firmado por el presidente Alberto Fernández para que la Argentina pueda comprar vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, ¿El gobierno bonaerense piensa iniciar gestiones en ese sentido?

La negociación para la adquisición de las vacunas se dio en todo momento con absolutamente todos los laboratorios. Hubo gestiones más exitosas, otras que también lo fueron en cuanto a la formalidad pero que después el aprovisionamiento no siempre se condice con lo que se firma por la escasez de insumos que hay. Si se mira el mapa mundial Argentina ha sido uno de los países que más vacunas recibió y aplicó por cantidad de habitantes.

"Nosotros estamos a la expectativa con todos los laboratorios de tratar de que lleguen la mayor cantidad de vacunas posible en el plazo más breve"

Esta modificación normativa que ha hecho el Estado nacional permitiría una mejor negociación con estos laboratorios, pero todavía falta para que se concreten los aprovisionamientos y que luego los laboratorios cumplan con los envíos.

Nosotros estamos a la expectativa con todos los laboratorios de tratar de que lleguen la mayor cantidad de vacunas posible en el plazo más breve. Mientras tanto, estamos todos los días batiendo récords de cantidad de vacunados y de inscriptos.

- Viene recorriendo la provincia, ¿Qué inquietudes ha recogido?

Todo el gabinete está conformado por funcionarios políticos, militantes, con capacidad de gestión, así que lo que vemos son funcionarios que caminan la provincia, que recorren, que es muy respetuoso del conocimiento territorial de los intendentes y las intendentas de la provincia de Buenos Aires, que ha hecho mucho foco en el interior del territorio bonaerense.

En lo grandes medios lo único que vemos reflejado es lo que sucede en el Conurbano bonaerense pero la provincia tiene una extensión territorial, una riqueza, una heterogeneidad y necesidades en sus municipios del interior, y todos los que integramos el gabinete de Axel tenemos el mandato de recorrer, escuchar, estar atentos y dar respuestas a las demandas que se nos plantean.

"A quienes integramos el gabinete, el gobernador nos pidió hacerlo, no desde una planilla de Excell, como nos han gobernado en la última gestión de Cambiemos, sino caminando y conociendo el territorio"

Axel habló desde el primer día de llevar programas y políticas públicas que intendente dar, al menos, un principio de solución a la gran cantidad de problemas estructurales que tiene esta provincia y que alguna vez había que sacar a la luz en lugar de tratar de taparlos.

Axel se propuso visibilizar estas deficiencias estructurales de la provincia, ponerlas en discusión, y a quienes integramos su gabinete nos ha pedido que lo hagamos, no desde una planilla de Excell, como nos han gobernado en la última gestión de Cambiemos sino caminando y conociendo el territorio.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Federico Thea

- Si el espacio se lo pidiera, ¿Podría integrar la lista de senadores provinciales por la Primera?

Cualquiera de los que integramos el gabinete bonaerense respondemos a un proyecto colectivo y en función de eso, a cualquiera que se nos pida cumplir un rol para el que crean que podemos ser útiles, vamos a aceptar.

Yo estoy muy feliz y orgulloso de integrar el gabinete de Axel, me encanta el trabajo que hago y el rol que me tocó ocupar y quiero seguir haciéndolo.

Todavía no están hechas esas definiciones. Hoy la prioridad, la discusión política en el Frente de Todos está en poner en práctica las herramientas del Estado para atravesar esta pandemia y poder superar la pandemia económica que nos dejó el macrismo.

"Hoy la discusión política en el Frente de Todos está en poner en práctica las herramientas del Estado para atravesar esta pandemia y poder superar la pandemia económica que nos dejó el macrismo"

Uno ve públicamente las discusiones de otros espacios políticos absolutamente disociadas de la realidad de la gente, luchas de egos personales, políticas del “yo, yo”, que dan cuenta de que, pareciera, no hay más que ambiciones personales o proyectos individuales.

El Frente de Todos es un frente heterogéneo, con un proyecto colectivo, hoy nos toca gobernar y las cuestiones de las elecciones y las candidaturas han pasado en nuestro espacio político a un segundo plano.

¿Qué opina de los dichos del ex presidente Mauricio Macri poniendo en tela de juicio la transparencia de las elecciones al decir que el juez Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal 1 de La Plata con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, es “un juez militante”?

Hace muy poco, Alejandro Fantino le hizo una entrevista a (María Eugenia) Vidal en la que el propio entrevistador le marcó sus contradicciones en relación a lo que dijo sobre la Justicia en dos tramos distintos de la nota.

Creo que se nota mucho la hipocresía, la intención de querer llevarle miedo a una parte de la población que, evidentemente, escucha ese mensaje en un momento tan delicado, tan angustiante, con tanta necesidad de llevar algo de certidumbre a nuestra población.

"Si hay algo por lo que se ha caracterizado nuestro país ha sido la consolidación de nuestro sistema democrático"

Si hay algo por lo que se ha caracterizado nuestro país ha sido la consolidación de nuestro sistema democrático. Si uno ve lo que ha sucedido en distintos países de América Latina en estos últimos años, Argentina, a pesar del macrismo y del embate que han hecho al sistema republicano del que tanto se jactan, porque la presión sobre jueces, fiscales, el armado de causas, el denuncismo y la persecución permanentes sobre muchos ex funcionarios y funcionarias del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, da cuenta de un avasallamiento al sistema republicano por parte del macrismo, así y todo, en su gran mayoría se ha podido sostener y hemos podido consolidar el proceso democrático.

"La presión sobre jueces, fiscales, el armado de causas, el denuncismo y la persecución permanentes sobre muchos ex funcionarios y funcionarias del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, da cuenta de un avasallamiento al sistema republicano por parte del macrismo"

Que Macri, que le ha hecho tanto daño al sistema republicano, ponga en duda el proceso democrático que desde el retorno de la democracia tenemos la satisfacción de decir que es un gran logro de todos y todas las argentinas, da cuenta de una persona que no está interesada en el bienestar del conjunto, que si no ve satisfechos sus intereses personales, está dispuesto a hacer cualquier daño, a decir cualquier cosa, y no piensa ni un poquito en la Patria, en el otro.

Por el cargo que ocupó y por el rol que ocupa en el principal partido de la oposición, debería actuar con muchísima mayor responsabilidad, no sólo en lo que hace, sino también en lo que dice. Me da vergüenza que un dirigente con un rol como el que le toca ocupar diga las barbaridades que dice