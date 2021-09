Click to enlarge A fallback.

Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el diputado provincial Juan Miguel Gómez Parodi.

Juan Gómez Parodi, diputado provincial FDT

¿Cómo analiza el triunfo de Juntos en territorio bonaerense? ¿Les sorprendió esta victoria de la oposición?

La verdad que no eran los números que esperábamos, no era lo que teníamos en mente pero, bueno, me parece que responde a que evidentemente como gobierno a nivel nacional, y a nivel provincial también, pero particularmente en las condiciones generales de la nación, porque nos ha ido mal en muchas provincias, no hemos logrado los objetivos que teníamos proyectados, no hemos logrado algunos de los puntos fundamentales por los cuales el pueblo argentino nos eligió masivamente en el año 2019.

Me parece que es un momento de tomar el mensaje de las urnas. Ayer el presidente lo planteó de ese modo, me parece que fue muy interesante cómo lo planteó, reconociendo que una parte importantísima de nuestro pueblo no nos acompañó, hacer las modificaciones que haya que hacer, y arrancar también una nueva etapa donde podamos cumplir los objetivos que teníamos propuestos desde el principio.

Ayer el presidente lo planteó de ese modo, reconociendo que una parte importantísima de nuestro pueblo no nos acompañó.

Esos objetivos, desde mi perspectiva, particularmente tienen que ver con mejorar la situación económica, con mejorar el poder adquisitivo del salario y con generar una Argentina donde no cueste tanto la vida, donde las cuestiones más básicas de la vida de una familia no estén tan alejadas de sus posibilidades.

¿Estos números se revierten rumbo a noviembre?

Yo creo que electoralmente son dos elecciones distintas, donde va a haber ofertas electorales distintas, donde probablemente el Frente de Todos pueda hacer una elección distinta a la que hizo en este momento. Me parece importante plantear que independientemente de los objetivos que nosotros no pudimos cumplir y las deudas pendientes que tiene el gobierno con la sociedad, se va a elegir entre dos modelos de país y hasta hace muy poco tuvimos la posibilidad de ver cómo le fue a los argentinos con el modelo de país que nos propone el espacio de Juntos.

Hasta hace muy poco tuvimos la posibilidad de ver cómo le fue a los argentinos con el modelo de país que nos propone Juntos.

Entonces, me parece que de nuestra parte el desafío es salir a convencer, a escuchar, casa por casa, barrio por barrio, a plantear que está en discusión dos modelos de país distintos y qué es lo que podemos en ese escenario revertir del proceso electoral.

¿Le sorprendió la elección que hizo Javier Milei?

Bueno, me parece que responde a un discurso que se viene instalando hace mucho tiempo, que de alguna manera expresa mucho de lo que plantea el espacio de Juntos pero por ahí más radicalizado, ¿no? Que es esa idea de que el libre mercado puede resolver todos los problemas que tiene nuestra sociedad y es una idea que se presenta como nueva pero es la idea más vieja de la historia. Es una idea que vimos en los ‘90, que vimos en el período del 2015 al 2019, y me parece que son posiciones políticas que ya han demostrado que fracasaron y que hoy se presentan como una opción nueva moderna, pero que son terriblemente antiguas y terriblemente pasadas de moda.

¿Qué mensaje les deja a los dirigentes peronistas bonaerenses rumbo a las elecciones generales de noviembre?

Me parece que tenemos que tener un solo mensaje para toda la militancia, que es profundizar la unidad, profundizar el compromiso, poner el oído fundamentalmente en cuáles son las demandas de nuestro pueblo, no culpar al pueblo porque eligió otra opción, no enojarnos sino escuchar y con esa escucha salir a convencer.

Salir a demostrar que somos una fuerza política que ha transformado la Argentina en momentos muy difíciles, que a pesar de que no logramos recuperar el poder adquisitivo del salario y mejorar algunos indiciadores económicos, logramos volver a reactivar el sistema industrial de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, y de gran parte de la Argentina, y que hay un proceso de recuperación que está en marcha.

Pero eso lo tenemos que salir a contar, lo tenemos que salir a compartir con nuestro pueblo, y poner en discusión que el proyecto que Juntos representa en términos electorales no es un proyecto que vaya a mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo sino que muy probablemente las va a empeorar.