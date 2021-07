En diálogo conGrupo La Provincia,el subsecretario de Transporte de la Provincia, Alejo Supply,la decisión de rechazar la prórroga de las concesiones ferroviarias de las líneas de carga Sarmiento, Mitre y Roca, tras 30 años de administración con “resultados lapidarios”.

También habló de su recorrida por la Séptima Sección y respondió si sería candidato en estas legislativas.

¿De qué se trata el programa Fangio te enseña seguridad vial que presentó esta semana?

Ese programa surgió a raíz de uno de los lineamientos que generó el gobernador, que es el de la seguridad vial y el de la educación. La educación vial tiene que ser un tema en las aulas. Como a veces resulta un tema tedioso buscamos la vuelta de cómo poder hacer que los chicos se enganchen, entonces generamos una serie de libros con la imagen de Juan Manuel Fangio.

Tal vez los deportes más populares en el mundo sean el fútbol y el automovilismo. Las dos figuras más grandes de la historia en esos deportes son argentinos: Diego Armando Maradona y Juan Manuel Fangio. Entonces, para colaborar con mantener viva la imagen de Fangio, que falleció ya hace 25 años, y que las nuevas generaciones lo conozcan buscamos la interacción entre la educación en seguridad vial y la imagen de él.

Sacamos cinco libros que van de los 3 a los 17 años. El objetivo es imprimir más de 3 millones de publicaciones para todos los chicos de la Provincia.

¿Cómo está hoy la situación de los ferrocarriles en la provincia de Buenos Aires?

Esta semana el ministro de Trasporte de la Nación sacó una resolución indicando que no se les renovará la concesión a Ferrosur, a Ferro Expreso Pampeano, a los trenes que circulan principalmente en la provincia de Buenos Aires.

En realidad, el ministro está cumpliendo con una ley, conocida como Open access, que generó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Dentro del plan de que las cuestiones estratégicas como Aerolíneas Argentinas, YPF, vuelvan a manos del Estado, ella incluyó a los trenes y hoy que ya se vislumbra el final de las concesiones se les bajó el martillo a aquellas que han tenido resultados lapidarios.

En Las Flores, por ejemplo, hace una semana la empresa desguazó una vía que se usa de escape para la principal, en pleno centro de la ciudad porque había tenido inconvenientes en otra ciudad. El intendente nos lo comunicó, ordenamos que las repongan, y colocaron vías de descarte, no en estado para ser respuestas. Eso es lo que hicieron durante 30 años: desguazar los bienes del Estado nacional.

Una vez culminadas estas concesiones, ¿piensan estatizar el servicio?

El servicio va a ser administrado por el Estado. Principalmente las vías vuelven al Estado. Hay que recordar que se habían concesionado las vías, no solamente el tren, por eso toda la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires no tenía circulación, porque Ferrosur no lo permitía.

Los primeros ejes que ha dejado traslucir la Nación es que lo va a administrar Belgrano Cargas. Creo que Nación debería hacer un esquema como el que se hizo con la Hidrovía, como se ha hecho con las provincias petroleras, sentando a todas las provincias que intervienen en la circulación de esas vías a una mesa a discutir cuál es el modelo que se quiere llevar adelante porque, por ejemplo, de Las Flores al puerto de Quequén, el segundo puerto más importante del país, hay 350 kilómetros y no le llega un solo kilo de cereales en tren.

Esa situación sólo la conoce el Estado provincial, porque la carga es de los bonaerenses, así que la provincia debe estar sentada en esa decisión