En el segundo tramo de una charla con Grupo La Provincia, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, opinó sobre el posicionamiento del Frente de Todos de cara a las legislativas y se refirió a las acusaciones de la oposición de “poner palos en la rueda” a quienes quieren producir.

“Este ministerio, que antes se llamaba de otra manera, estaba cerrado y no tenía ningún programa”, afirmó.

Javier Rodríguez

¿Cómo lo ve posicionado al Frente de Todos de cara a las elecciones legislativas?

El Frente de Todos ha tenido una enorme responsabilidad en estos casi dos años de gestión que han estado signados por afrontar la pandemia. Se ha logrado tomar las medidas de prevención, de cuidado, correspondientes y se ha gestionado el programa de vacunación más ambicioso del país del que hoy se están viendo los resultados.

El otro tema que me parece fundamental dentro de la administración de la pandemia es la preocupación por el empleo, por las condiciones de vida de toda la población. En ese sentido, se han tomado medidas muy fuertes en todas las áreas.

El Programa de Desarrollo Rural tiene por objetivo, obviamente, impulsar la producción, el empleo. Hay otros sectores que estuvieron más golpeados que el agropecuario y donde también se han establecido medidas para paliar la crisis y ahora para empujar la reactivación.

En función de esto, creo que cada uno de los y las bonaerenses conoce la realidad, sabe lo que pasó con la pandemia y todo lo que se estuvo y está haciendo para afrontarla, para cuidar la salud e impulsar el empleo y la producción, que son los ejes que marcó desde el principio el gobernador Axel Kicillof.

Hemos tenido discursos muy nocivos acerca del proceso de vacunación, de que la vacuna no servía… Se han dicho barbaridades, pero si nuestra explicación de lo que ha estado ocurriendo efectivamente llega cada uno de los y las bonaerenses, van a comprender el enorme esfuerzo que ha hecho esta gestión y en función de eso definirán su voto.

Desde su lugar de titular de la cartera de Desarrollo Agrario de la Provincia, ¿Cómo le cae cuando la oposición dice que este gobierno le pone “palos en la rueda” a quienes quieren producir, sobre todo, desde el sector agropecuario?

Hay un discurso de la oposición política muy fuerte y muy nocivo. En mi caso, cuando dicen eso les pregunto qué hicieron en los cuatro años de gobierno de 2015 a 2019 para impulsar la producción.

Este ministerio, que antes se llamaba de otra manera, estaba cerrado y no tenía ningún programa. No tenía un programa de Prevención de Venéreas, no tenía un programa de mejora de trigo como hoy tiene, no había un programa de buenas prácticas agrícolas como hay hoy, no hicieron caminos rurales como nosotros sí estamos haciendo, no había absolutamente nada. Entonces cuando salen a decir las cosas que dicen, montadas en un discurso político pero no en la realidad, nosotros respondemos con las acciones que venimos haciendo que son conocidas y que no se hicieron de 2015 a 2019.

Lamentablemente, ese “no se hicieron”, significa también un retroceso sumamente importante en muchísimos temas que, por no haber sido hechos con anterioridad, han traído diversos tipos de problemas en cada una de las áreas.

Ante eso tipo de argumentos nosotros, más que una respuesta, mostramos las acciones que efectivamente se hicieron y se están haciendo