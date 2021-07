En diálogo con Grupo La Provincia,el secretario general de la Unión de Docentes de Buenos Aires (UDOCBA), Alejandro Salcedo, se refirió al adelanto del aumento salarial anunciado por el gobernador Axel Kicillof, reiteró la postura del gremio respecto a las clases presenciales en pandemia y opinó sobre los jefes comunales que piden abrir las aulas.

“Algunos intendentes lo único que hacen son manifestaciones periodísticas para decir lo que la gente quiere escuchar y después si la gente se contagia o no es un problema del ministro de Salud”, disparó.

Alejandro Salcedo

¿Cómo recibieron el anuncio del gobernador Axel Kicillof del adelanto del 8 por ciento del aumento salarial previsto para septiembre y la reapertura de paritarias en agosto?

En la reunión a la que el gobernador nos invitó para dar el anuncio el dije que me parecía que quedaba muy justo el trasladar sólo el 8 por ciento, ya que no recuperaba lo perdido en el primer semestre. También le manifesté que debíamos lograr en la paritaria de agosto recuperar significativamente el salario docente de la provincia de Buenos Aires dado que en el último año la inflación fue de más del 50 por ciento.

A eso hay que sumarle que venimos de cuatro años de pérdida constante del poder adquisitivo del salario, con una inflación también por encima del 50 por ciento, tarifazos, todas las políticas del período del macrismo y de Vidal.

Por eso esperamos que la Provincia en agosto haga una oferta que recupere de manera importante el salario para poder empezar una nueva senda.

¿Qué posición tienen hoy respecto a la presencialidad en las aulas?

Desde el inicio de la pandemia dijimos que cuando no había presencialidad es porque no había seguridad sanitaria. Hubo clases siempre, pese a que un sector de la oposición pretendió dejar instalado que los docentes no trabajábamos. Muy por el contrario, los docentes han trabajado más que en la presencialidad.

En tanto y en cuanto en la escuela haya seguridad sanitaria, es decir, que se cumplan los protocolos habrá presencialidad. Siempre y cuando el ministro de Salud de la Provincia (Daniel Gollan) la autorice. Si el ministro autoriza, nosotros exigimos el cumplimiento estricto de los protocolos y en donde no se cumpla vamos a suspender la presencialidad porque, si bien es cierto que están bajando los casos, la pandemia no se terminó.

La vacunación está avanzando de manera muy significativa, es el elemento más importante en la seguridad sanitaria, pero ésta tiene que ver también con el cumplimiento de los protocolos que, en esta etapa de la pandemia, deben cumplirse a rajatabla.

Muchos intendentes del interior de la Provincia, sobre todo de localidades con poca densidad poblacional y sin transporte público, aseguran que las escuelas no son generadoras de focos de contagio, ¿Qué piensan de este argumento?

Yo no he visto ningún estudio serio que diga que en la escuela no hay contagios. Al contrario: hay países que es lo primero que cierran y lo último que abren, como Israel, que fue ejemplo en el manejo de la pandemia, pese a que la pandemia hace que se vaya hacia adelante y hacia atrás. Si hubiese existido un informe en ese sentido se hubiese publicado.

Y luego, si un intendente piensa que en su distrito las escuelas se tienen que abrir cuando el ministro de Salud dice que no, lo tiene que hablar con el ministro. Seguramente ese jefe comunal es un experto en epidemiología y entonces entiende que los organismos sanitarios se están equivocando. Que lo demuestre.

Algunos intendentes lo único que hacen son manifestaciones periodísticas para decir lo que la gente quiere escuchar y después si la gente se contagia o no es un problema del ministro de Salud.

Por eso nosotros le asignamos fundamental importancia a que el ministro de Salud de la Provincia vaya tomando las decisiones en la pandemia y lo que él diga, es lo que nosotros vamos a exigir en cada distrito.

Es decir que hasta el momento están de acuerdo con las decisiones que viene tomando la cartera de Daniel Gollan…

Nosotros no podemos estar de acuerdo porque no somos especialistas en el tema. Lo que decimos es que, si el ministro de Salud bonaerense, en consonancia con el de Nación, establece las fases y mecanismos para el cuidado, son los más idóneos en cada momento.

Hay cuestiones que hemos tomado de nuestro propio sentido común, pero hemos participado de la elaboración del protocolo en función de lo que nosotros conocemos de las escuelas, pero después es el ministro de Salud el que decide en qué fase está cada distrito.

Eso está claro, pero ¿ustedes concuerdan con que sea Fase 2 el límite para pensar en una presencialidad?

Desde ya, pero reitero: yo no tengo elementos suficientes para determinar si está bien o mal. Eso es una responsabilidad exclusiva de las autoridades sanitarias. Cuándo hay Fase 2, cuándo Fase 3, qué hay en cada Fase, lo tienen que determinar el ministerio de Salud de Provincia y de Nación.

Cuando empezaron las clases en CABA en febrero, la curva de contagios creció de manera alarmante ¿y por qué fue? Porque la oposición quería que hubiera clases. Y no creo que fuese porque estaba preocupada por la educación, porque la oposición cuando fue gobierno, no sólo no estuvo preocupada por la educación sino que la denigró, cerró escuelas, bajó salarios, persiguió a los docentes. La oposición quería que hubiese clases presenciales porque era una estrategia política que le servía a sus fines político-electorales. No tenía otro fundamento.

Por eso nosotros le eximimos al gobierno provincial que sea lo más cuidadoso posible a la hora de establecer la seguridad sanitaria en las escuelas