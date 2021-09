Click to enlarge A fallback.

Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Carolina Píparo.

Carolina Píparo

¿Qué reflexión hace de estas renuncias puestas a disposición del presidente en las últimas horas?

En principio creo que siempre las renuncias están a disposición, tanto al presidente como al gobernador que también entiendo que todos han puesto su renuncia a disposición. Y en este sentido, lo que uno espera como argentino, mucho más allá de la política, es que se ordenen.

A este gobierno le faltó pedir perdón a la gente, mostrar que realmente tenían un plan, nunca lo tuvieron, y esto a mí en lo particular obviamente me parece triste. Me parece necesario que se ordene el gobierno y que nos cuenten qué es lo que van a hacer, cómo seguimos, porque en el medio estamos todos los argentinos.

¿Cree que hay un quiebre interno en el Ejecutivo a nivel nacional entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández?

Yo siempre sentí que la expresidenta, actual vicepresidenta, propuso este candidato entendiendo que la sociedad quería una persona más moderada, tal cual se presentó Alberto Fernández, esto no sucedió. Y si no hay una cuestión de organización entre ellos, lo tienen que resolver ellos.

O sea creo que le tienen que ahorrar todo esto a la sociedad. Lo mínimo que hoy pueden hacer es ahorrarle, si es que hay una pelea interna, la tienen que resolver porque tienen dos años más a cargo del Poder Ejecutivo nacional y muchos provinciales.

¿Qué análisis hace de la elección que realizó Avanza Libertad?

La verdad que estamos muy contentos. Nosotros hicimos una campaña digo yo a puro cuerpo y corazón, a mí me causaba gracia porque un candidato, no importa quien, dijo “hicimos una campaña con dos escarbadientes”, la realidad es que si ellos hicieron con dos nosotros hicimos con un cuarto de escarbadientes.

Y la verdad que es un orgullo que más de 400 mil bonaerenses nos hayan elegido, es un orgullo enorme y obviamente vamos por más el 14 de noviembre. Creo que tanto Javier Milei como José Luis Espert, porque eso porque eso no me lo voy a adjudicar, tienen muchísimo tiempo dando una batalla cultural que creo que es muy necesaria en la Argentina, que tiene que ver con planes o trabajo, con educación o no educación, que es lo que está sucediendo en este momento, qué tipo de educación, qué tipo de regulaciones necesita el trabajo, qué tipo de regulaciones necesita el mercado.

Se están dando por primera vez debates entre personas que no se han dedicado toda su vida a la política.

Creo que se han animado a dar estos debates, que nadie en definitiva se anima, y hoy creo que se está dando por primera vez debates entre personas que no se han dedicado toda su vida a la política, como la mayoría de los políticos, sino que vienen de otros lugares, que han hecho otra cosa. Venimos como yo, de la vida común, no del sistema, y en ese sentido celebro las discusiones que se están dando.

La noté muy crítica en las redes sociales con Horacio Rodríguez Larreta, quien aseguró que “únicos que podemos decirle basta al oficialismo somos nosotros”. ¿Por qué encaró de esta manera al jefe de gobierno porteño?

Porque me parece extorsivo el mensaje. Me parece extorsivo el mensaje que está dando todo el espacio. Me parece que nosotros no queremos un país bipartidista, y la democracia en este país se trata de muchos partidos, entonces extorsionar y mentirle al votante o es uno o es otro, la verdad que muchos de ellos ya están adentro del Congreso y me parece muy interesante que entren voces nuevas al Congreso. Y eso es justamente lo que estamos proponiendo nosotros: voces nuevas en el Congreso.

Nosotros no queremos un país bipartidista.

No me parece honesto plantearlo en estos términos. Y más con el rol tuvimos, digo tuvimos porque yo estaba en esa oposición, durante el 2020. Creo que dejamos a la gente sin representación, que somos muy pocos los que acompañamos los reclamos de quienes pedían protocolos, educación, vacunas, y en ese sentido me parece que pueda ser el único espacio que sea la oposición. Creo que al contrario hay muchísimo lugar para otros debates más.

¿Qué es lo que queda de acá a noviembre para el espacio Avanza Libertad? ¿Cómo sigue esta campaña?

Vamos a seguir haciendo lo que hicimos siempre, que es estar en la calle sin ningún tipo de armado y escuchando a la gente. Obviamente lo que tenemos que trabajar muy fuertemente en este sistema nefasto de votación que tenemos es la fiscalización porque obviamente el espacio es más chico, es más nuevo, y no tenemos una estructura armada para fiscalizar.

Agradecemos muchísimo la voluntad de tantos que fueron a fiscalizar, pero hicieron falta más fiscales. Así que las reuniones de ayer y de hoy tuvieron que ver de qué manera sumar fiscalización. La provincia es enorme y aprovecho el espacio para pedir a todos los que se quieran sumar, la página es Avanza Libertad.