Tras el caso de gatillo fácil que terminó con la vida del joven futbolista Lucas González, el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, afirmó hoy que el accionar de los efectivos de la Policía de la Ciudad "generó dudas desde un principio".

El funcionario de la Ciudad destacó que tras el conmocionante caso ocurrido en Barracas dio la orden para sumariar, desarmar y separar a los oficiales de la fuerza: "Somos una Policía moderna que apuesta al cambio, a una transformación de la fuerza y en esto está la transparencia".

En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Luis Majul en Radio Rivadavia, D´Alessandro se quejó de que "más de uno intenta politizar el tema aún frente a un dolor tan grande como lo es la vida humana", en una clara alusión al tuit del presidente Alberto Fernández.

Lucas González, el joven baleado por la Policía

Tras el asesinato del joven futbolista de Barracas Central, el ministro de Seguridad porteño explicó que los policías actúan de "ante dos situaciones: por una orden judicial en el marco de una investigación o ante situaciones de prevención, es decir para atacar alguna modalidad del delito".

En el segundo caso, las fuerzas deben notificarse previo a su accionar, utilizar sus chalecos y placas, y encender la sirena para ser identificados.

"Estas cosas no pasaron, por eso se toma la medida de separarlos", indicó el funcionario de la Ciudad. Asimismo, aseguró que habiendo pasado un tiempo prudencial, le envió una nota al juez desde el Ministerio solicitando que "avise las medidas urgentes para definir la situación procesal de estos policías" y destacó que las pericias las está llevando la Policía Federal "para trasparentar la causa".

Por último, con respecto a la investigación, el ministro sostuvo que "se habría encontrado en el piso de atrás del vehículo una réplica de una pistola" y señaló que aún no logró comunicarse con la familia. "Me pasaron un teléfono e intentamos comunicarnos, pero no lo logré. Seguramente me comunique en estos días", concluyó.