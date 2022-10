El presidente Alberto Fernández dijo hoy que una eventual postulación a la reelección "no es un tema" que le preocupe en este momento ya que ahora debe abocarse "en lo que aún tiene que resolver la Argentina".

"Estoy pensando en la región. La discusión no es si soy reelecto o no, este no es un tema que debe preocuparme a mí ni a los argentinos; deben preocuparse cómo queremos construir un país en el futuro", señaló el Presidente en declaraciones a Radio Perfil.

En ese marco, afirmó que hay que centrarse "en lo que aún tiene que resolver la Argentina".

Asimismo, Fernández consideró que es importante tener en cuenta si "los empresarios son intimados a entregar el 1% de su patrimonio para acceder al Gobierno", en referencia a las versiones del supuesto pedido que hizo el expresidente Mauricio Macri a los empresarios en su candidatura a presidente en 2015 .

"Si son intimados a pagar coimas para la obra pública o ser perseguidos con los servicios de inteligencia, o si tienen que soportar que el déficit fiscal que se crea se tiene que resolver tomando deuda, tenemos que centrarnos en lo que tiene que resolver la Argentina", concluyó el jefe de Estado.

