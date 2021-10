El intendente Marcos Pisano y el diputado Eduardo Bali Bucca recibieron a Kicillof en el obrador de la Ruta n°65, para presentar la obra de repavimentación y construcción de banquinas en 60 km de la Ruta Provincial, corredor estratégico para el desarrollo productivo de la provincia.

"Esta es una obra trascendental de donde sale más del 85% de la producción de la cuenca lechera del Partido", sostuvo Pisano.

MIRÁ TAMBIÉN Pisano recorrió junto a Bucca una obra de infraestructura escolar pronta a inaugurar

"Es una obra que hace más potente la producción y fortalece la seguridad vial. Es una muestra de que la provincia está en marcha, ya que generó 80 puestos de trabajo para bolivarenses que pueden desarrollar sus actividades en este obrador", expresó Bucca.

Click to enlarge A fallback.

Entrega de patrulleros

"En el medio de dificultades había intendentes y dirigentes como Marcos y como Bali que pelearon por su pueblo, por su Municipio y pidieron lo que había que reclamar, lo trascendental y lo impostergable, lo que otras administraciones prometieron y no hicieron. Esta obra que tenemos acá se planificó, se licitó, y se empezó a hacer con pandemia. Mientras algunos criticaban, otros hacían, bien Marcos, bien Bali", destacó Axel Kicillof y agregó: “Sé que no somos perfectos pero hubo hombres y mujeres que dieron lo mejor como los trabajadores y trabajadoras de la salud, la educación y la seguridad, por eso solo tenemos palabras de agradecimiento. No faltó una cama, no faltó un respirador y nos va a faltar una vacuna en la provincia de Buenos Aires.”

MIRÁ TAMBIÉN Pisano anunció el proyecto para la construcción de una guardería infantil para personal de Salud Municipal

Tras el acto en el Obrador, se trasladaron al Parque Las Acollaradas donde el Gobernador Kicillof junto al Ministro de Seguridad Sergio Berni, hicieron entrega al intendente Marcos Pisano de 10 nuevos patrulleros para la Policía local.

“La renovación de todos los móviles es histórico para Bolívar. Sin recursos y sin inversión de nuestro gobernador no podríamos mejorar los recursos de nuestra Policía”, dijo el intendente.

Por su parte, Kicillof expresó: “Quiero destacar que a pesar de este difícil momento que nos tocó vivir a todos, estamos poniendo de pie estas obras fundamentales para seguir construyendo el Bolívar y la Provincia de queremos.”

Los vehículos 0km, totalmente equipados con las especificaciones técnicas establecidas por el Ministerio de Seguridad, se entregaron en el marco del Fondo para el fortalecimiento de la seguridad bonaerense que busca afianzar el sistema policial del distrito.

"Quiero agradece al gobernador y al ministro Berni, que en su última visita a Bolívar nos escuchó y acompañó nuestro pedido gestionando para poder contar hoy con estos 10 nuevos patrulleros", sostuvo Pisano