El jefe comunal entregó una nueva ambulancia 0KM para el Centro de Salud: "Nos gusta venir con hechos concretos, y pensamos en la necesidad de equipamiento moderno para la zona rural", expresó Pisano.

Por su parte, el diputado Bucca, sostuvo: "Fortalecer el sistema de salud es verdaderamente importante, la mirada del intendente al momento de priorizar recursos permitió comprar una ambulancia con todo lo necesario para poder atender a una persona de urgencia y trasladarlo".

Asimismo, Bucca anunció que se encuentra trabajando articuladamente con el Sistema Nacional Bomberil para concretar en Hale la instalación de su propio cuartel de Bomberos Voluntarios.

Durante la Emergencia Sanitaria, la Gestión Municipal en conjunto con la delegación, realizó un importante trabajo de fortalecimiento del sistema sanitario en el pequeño poblado de Hale, que tiene su propio Centro de Atención Primaria de la Salud "Dr. Carmelo Salonia".

El "Caps Carmelo Salonia" cuenta con un médico clínico instalado en la localidad, atención diaria de enfermería y recientemente incorporó profesionales de la salud, especialistas en diferentes patologías, que viajan con el objetivo de que los residentes de Hale cuenten con la cobertura médica sin necesidad de trasladarse.

Pisano llamó a la reflexión de quienes aún no decidieron vacunarse: "La salud es lo primero, sin salud no podemos soñar en construir una comunidad. El momento nos obliga a redoblar el esfuerzo para cuidar la salud de todos, a partir de la disponibilidad de vacunas es nuestro deber fomentar que las 5000 personas que aun no se vacunaron lo hagan. Entendemos que la vacunación es la única manera de seguir adelante, queremos evitar la tercera ola y tenemos las condiciones para hacerlo".

Finalmente, los funcionarios y representantes de las instituciones que se dieron cita en la localidad, realizaron un recorrido por el consorcio canalero Hale-Del Valle, donde se está ejecutando la obra de limpieza del canal, que tiene más de 30 años.

"Hemos trabajado junto con las instituciones agropecuarias, para seguir fortaleciendo nuestro Partido. Quiero agradecer a Fernando Alzueta porque es el primer consorcio que hemos podido poner en marcha, y en este sentido, deseo para los próximos años continuar teniendo un plan de acción, para seguir consolidando las localidades", expresó Pisano