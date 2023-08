En tanto, afirmó que "la bronca es con la política económica y lo que pasó en el país todo este tiempo. Quien vive en el conurbano no tiene relación con el tema de la sequía y la guerra, entonces no entiende y le da bronca trabajar y no tener plata en el bolsillo".

"Estamos atados a resolver los problemas cotidianos y a una deuda que nos dejaron que es la causante de todo lo que está pasando. No tenemos dólares, hay que ir a buscarlos para tratar de sostener la economía nacional. Todo eso el ciudadano no lo entiende", expresó.

Por otro lado, sobre el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, dijo: "hizo milagros en todo este tiempo por parar lo que hubiese sido un estallido social y lo logró. Lidia todos los días con el tema del dólar y la economía"