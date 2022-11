Durante la ceremonia, Mussi agradeció a los funcionarios de Nación y Provincia "que nos acompañan" y afirmó: "Para nosotros es muy bueno poder estar con nuestros industriales pero también con nuestros funcionarios. Empezamos con el primer Parque Industrial que parecía una utopía y fue una realidad. Berazategui va por el 13° de los Parques Industriales y somos reconocidos como la Capital de los Parques Industriales". "Muchos decían que el capital, el trabajo y el Estado no podían trabajar en conjunto para crecer, pero nosotros tenemos un concepto de que el capital humanizado a servicio del trabajo forma parte de nuestra filosofía y doctrina”, agregó el Intendente municipal.

Y destacó: “La Unión Industrial tuvo un comportamiento ejemplar durante la pandemia, no prescindió de ni un solo trabajador. Estamos sumamente optimistas con nuestro futuro. Con estos industriales y las Pymes, Argentina va a salir. Tengo puesta mi fe y esperanza en el trabajo. No estoy de acuerdo con los planes, estos deben ser transitorios. Quiero trabajo genuino para mis vecinos, que lleven adelante el bienestar de sus hogares como producto de su esfuerzo y del trabajo. En estos años de gestión me sentí acompañado por el Gobierno nacional y provincial, acompañaron a Berazategui, y seguimos creciendo”.

MIRÁ TAMBIÉN Mussi recibió al ministro Katopodis y juntos inauguraron una obra en Berazategui

Encuentro anual de industriales y empresarios en Berazategui

Por su parte, Matías Tombolini declaró: “Recuperar las reservas de Argentina para trabajar luego sobre las expectativas de la inflación no es un camino fácil. Queremos privilegiar los insumos productivos, destinar cada dólar del país a financiar todas aquellas actividades como las que se llevan adelante en los 13 Parques Industriales en Berazategui, que crean trabajo de calidad. Tenemos el foco puesto en promover el consumo y, especialmente, en la industria, su crecimiento y fortalecimiento”.

Seguidamente, Mariela Bembi aseguró: “Lo que estamos viviendo, más allá de las dificultades, son tensiones propias del crecimiento de una economía que arrastra problemas que son estructurales pero que también cuenta con un Estado presente, un Estado provincial y uno Municipal, que trabajan en conjunto para brindar las condiciones para que ustedes puedan producir y generar trabajo”.

En tanto, Batakis declaró: “Siempre es un placer venir a Berazategui. Agradezco a la UIB por este encuentro que nos hace tan bien. Como dijo Juan José (Mussi), nuestro objetivo es generar puestos de trabajo con derechos, genuinos. Los vamos a generar junto a todos ustedes para poder hacer políticas públicas de fomento que lleguen a cada uno de los rincones de la Patria. Estar reconociendo hoy a la industria de Berazategui como industria nacional, es posible porque hubo decisiones políticas. Queremos ser parte de los sueños de cada uno de ustedes para producir más y llevar felicidad a nuestro pueblo”.

Asimismo, Alejandro Bartalini, presidente de la UIB, destacó: “Este evento de camaradería busca la unidad y el trabajo en conjunto entre todas las Cámaras que nos agrupan. Estamos muy contentos. Quiero agradecer a todas las autoridades presentes. Queremos trabajar para que todos los integrantes de la Unión no pierdan la fuente de trabajo, la capacidad de invertir y de seguir creciendo, por eso digo que Berazategui es un ejemplo”.

Durante la jornada se reconoció con el premio Enrique Shaw a industriales destacados en trayectoria, innovación y responsabilidad social. Contó con la presencia de Sara Shaw, hija de Enrique, quien fue director general de las Cristalerías Rigolleau